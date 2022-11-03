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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الطبعة العربية من كتاب "النقد الثقافي" تتصدر مبيعات القومي للترجمة خلال أكتوبر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تصدرت الطبعة العربية من كتاب "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية"، قائمة مبيعات شهر أكتوبر في المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، والكتاب من تأليف فنسنت ب.ليتش ومن ترجمة هشام زغلول.


وجاءت القائمة بالترتيب التالي: من سلسلة الإبداع القصصي رواية "بعيدًا عن روما" من تأليف بابلو مونتويا ومن ترجمة جيهان أمين، "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" من إشراف ومراجعة ودراسة إبراهيم البحراوي، ومن سلسلة روائع الدراما العالمية "أليكترا" ليوريبدس من ترجمة منيرة كروان ، "أوديب ملكًا" لسوفوكليس من ترجمة منيرة كروان، "تاريخ أثيوبيا" من تأليف ساهيد أديجوموبي ومن ترجمة مصطفى مجدي الجمال، "رؤية نانونية :هندسة المستقبل "من تأليف كولن ميلبورن ومن ترجمة رؤوف وصفي، "الماء أزمة عالمية" من تأليف جوليان كالديكوت و من ترجمة منير شريف ،"نظرية المعرفة" من تأليف إرنست سوسا ومن ترجمة ودراسة صلاح إسماعيل و أخيرًا "موسوعة علم الانسان:المفاهيم و المصطلحات الأنثربولوجية" من تأليف شارلوت سيمور.سميث ومن ترجمة نخبة من أساتذة علم الاجتماع باشراف محمد الجوهري.

كتاب النقد الثقافي النظرية الأدبية وما بعد البنيوية المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي ترجمة هشام زغلول

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