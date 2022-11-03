10 قرارات من وزير التعليم تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن القرارات النهائية لوزير التربية و التعليم لحسم جدل الثانوية عام ٢٠٢٣ أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من القرارات والتصريحات النهائية الحاسمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ومن أبرز هذه القرارات:

إنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023

وأن الوزارة قد انتهت من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لجميع امتحانات الثانوية العامة

وستكون الامتحانات بنظام أوبن بوك

ويمكن للطالب في لجان الامتحانات الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.

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