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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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10 قرارات من وزير التعليم تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن القرارات النهائية لوزير التربية و التعليم لحسم جدل الثانوية عام ٢٠٢٣ أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من القرارات والتصريحات النهائية الحاسمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023  ومن أبرز هذه القرارات:
إنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023
وأن الوزارة قد انتهت من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لجميع امتحانات الثانوية العامة
وستكون الامتحانات بنظام أوبن بوك
ويمكن للطالب في لجان الامتحانات الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.

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نورهان عادل رضا حجازى وزير التعليم

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