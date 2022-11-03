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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ولدت في الجزائر.. الفرنسية بريجيت جيرو تفوز بجائزة غونكور العريقة

صدى البلد

فازت الكاتبة الفرنسية بريجيت جيرو الخميس، بجائزة غونكور الأدبية، عن روايتها "العيش بسرعة" (Vivre vite) الصادرة عن دار "فلاماريون"، وتستعيد فيها الحادث المأساوي الذي أدّى إلى موت زوجها في حادث درّاجة نارية عام 1999.

 

الكاتبة الفرنسية بريجيت جيرو  مولودة في ولاية سيدي بلعباس في الجزائر (1960)، وهي مؤلّفة روايات وقصص قصيرة. عاشت مرحلة الطفولة والشباب في ضاحية ليون الفرنسية، ودرست الإنجليزية والألمانية، وعملت بائعة كتب ومترجمة وصحافية. 

 

 عنوان الكتاب الملفت مستعار من الموسيقار المفضّل لشريك الكاتبة Lou Reed، ومن كتاب باتريك أوتريو الذي يؤمن بأن "الكتابة يجب أن تقود إلى المكان الذي يرغب المرء في تجنّبه"، من هنا، حدّدت جيرو الإيقاع المختلف لكتابها المؤثّر .

 

كارثة قسمت حياتها

 

تقول بريجيت جيرو  في تصريحٍ لوكالة "فرانس برس": "كنت بائعة كتب تقريباً، وعملت كصحافية متعاقدة في ليون ليبراسيون". ماذا فعلت غير ذلك؟ مستشارة أدبية للمهرجانات، ومحرّرة في وقتٍ ما. كتبت حوالي عشرة كتب، روايات ومقالات وقصص قصيرة".

 

بأسلوب العد التنازلي المرهق، يرسم الكتاب قصّة الوفاة المفاجئة لشريكها كلود عن عمر ٍيناهز 41 عاماً، مشهد محزن للفقدان، لرحيل حبيب هو عازف جيتار في الأصل، وناقد موسيقي. 

 

كتبت بريجيت جيرو  في "العيش سريعاً" "دراما"، بل  "كارثة" حصلت لها في 22 يونيو 1999 في ليون، وقسمت حياتها إلى نصفين. في ذلك اليوم ، قاد زوجها كلود، بسرعة كبيرة درّجته النارية عابراً إشارة المرور، وقضى على أثر حادثٍ مروّع

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حداد آخر

 

كانت جيرو تبلغ من العمر 36 عاماً حينها، وانتقلت إلى منزل كانوا قد اشتروه حديثاً، انتقلت للعيش فيه من دون زوجها، ليبدأ حدادها الثاني هناك.

 

تقول: "عشت، ونشرت كتبي، واستعدت خطواتي، لكني أصبحت شخصاً آخر".

 

وتضيف: "كنت أعرف منذ فترة طويلة أني سأضطر إلى تأليف الكتاب. الكتاب الذي يرقى إلى مستوى كلود، عن قصّة حبنا، الكتاب الذي يحتضن كل هذا، والذي يبحث عن الحقيقة، لكن لم يكن بإمكاني كتابته قبل 20 عاماً، لأنه كان عليّ أن أكون على مسافة مع الحادث".

 

أصبحت جيرو أوّل امرأة تنال الجائزة الأدبية الفرنسية الأرفع منذ فوز ليلى سليماني بها عام 2016، عن روايتها "أغنية ناعمة" (Chanson douce)، والثالثة عشرة منذ إطلاق غونكور قبل 120 عاماً.

 

وتنافست بريجيت جيرو  على الجائزة في المرحلة النهائية مع 3 مرشّحين آخرين هم، الإيطالي السويسري جوليانو دي إمبولي، والفرنسية كلويه كورمان، وماكنزي أورسيل من هايتي.

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