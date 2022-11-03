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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشعلت الغضب في اليمن..سارة علوان تلطق النار على نفسها بسبب الابتزاز الالكتروني

الفتاة اليمينة سارة
الفتاة اليمينة سارة علوان

جابت سارة علوان قرى تعز اليمنية تنشر السعادة في وجوه الأطفال وهي لا تدرك أنها ستكون ضحية عصابة ابتزاز، لتشعل بدمها انتفاضة تهز البلد.

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ونجت الناشطة في المجال الإنساني في اليمن سارة علوان البالغة من العمر 27 عاما من الموت بأعجوبة، بعد أن أخطأت رصاصة قلبها لدى محاولتها الانتحار، بسبب ابتزازها من قبل أشخاص ذكرتهم بالاسم برسالة أخيرة دونتها على حسابها في "فيسبوك".

 

 ناشطة إنسانية معروفة بمبادراتها الخيرية

 

وقال ناشط حقوقي، إن الفتاة سارة علوان ناشطة إنسانية معروفة بمبادراتها الخيرية في تعز، وتعرضت قبل ثمانية أشهر للابتزاز وتم تتبع الحسابات وأرقام المبتزين وتم الكشف عن هويتهم.
وأوضح، أن المبتزين من جيران الناشطة سارة الساكنين معها في نفس العمارة، وقضيتهم لدى البحث الجنائي، منذ عدة أشهر.
وأضاف، أن الأجهزة الأمنية في تعز ظلت طوال هذه الفترة، تماطل دون أن تحقق أي شيء يذكر في قضيتها، وأن الابتزاز تجدد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصدر، فإن الفتاة كانت قد غادرت منزلها صباحا ولم تعود إليه، وأغلقت تلفوناتها، وأن أسرتها حاولت البحث عنها بعد منشورها الأخير ولم يعثروا عليها.
وقال المصدر، إن سارة أطلقت على نفسها النار وهي في فندق تاج شمسان بعد أن حجزت فيه عقب مغادرتها منزلها.

 

انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي

واقعة سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن واعتبرها البعض دليلا على تقاعس سلطات الإخوان في مدينة تعز، لا سيما بعد وصول قضيتها للسلطات الأمنية قبل شهور من محاولة انتحارها.

وقالت الشرطة: "كانت القضية منظورة في إدارة البحث الجنائي من تاريخ 12 مايو 2022، بتعرض سارة علوان لابتزاز من قبل أرقام مجهولة محلية وأخرى دولية، بدءًا من تاريخ 5 فبراير 2022، وقد باشر المختصون إجراءات التحري والمتابعة وجمع الأدلة حتى تم التمكن من تحديد هُوية المبتز".

ولفتت شرطة تعز إلى أن والد سارة طلب من الشرطة إيقاف الإجراءات في تاريخ 29 أغسطس 2022، بعدما تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم، موضحة أن والد سارة "علل طلبه ذلك بمبرر وجود مساعي صلح باعتبار أن المبتز من جيران منزل أسرة الضحية".

وكشفت الشرطة أيضًا عن الوضع الصحي الحالي للناشطة اليمنية سارة علوان، مؤكدة أن "حالتها مستقرة، وهي تخضع للرقابة والرعاية الطبية في إحدى مستشفيات المدينة".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل إجراءتها لاستكمال ملف القضية وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

ولاقت هذه الواقعة تفاعلا يمنيا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

تفاعلا يمنيا واسعا

وقال الإعلامي والناشط في منظمات المجتمع المدني إبراهيم الذيفاني، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، الناشطة وفاعلة الخير وأم مرضى السرطان في تعز سارة علوان، تطلق على نفسها رصاصة، محاولة الانتحار، بسبب ابتزازها من قبل مجموعه من عديمي الإنسانية في تعز".

وأضاف "الذيفاني"، والذي يبدو أنه على معرفة شخصية بالفتاة سارة علوان، وسبق أن جمعهما عمل مجتمعي معا: "تواصلت المغدورة بها، بالعديد من الذين يقولون أنهم مع الإنسان ومع المظلومين، لكي يغلقون حسابات المبتزين، لكنهم خذلوها".

 

ووفقًا للذيفاني، فقد "تواصلت (سارة علوان)، بإدارة أمن تعز، لكنهم خذلوها، خذلها الجميع، وخذلها القريب قبل البعيد، فما كان منها إلا أن أطلقت على صدرها رصاصة قبل قليل، لترتاح من هم الدنيا، ومن ابتزاز الناس".

وتابع: "الآن هي في العناية المركزة، وبإذن الله تنجوا من هذه المصيبة".

وأشار الذيفاني في ختام حديثه، إلى لقائه الأول بسارة، حيث قال: "عندما كنا في تعز، التقينا مع مجموعة من النشطاء ومن المبادرين وفاعلي الخير، وتفاجأنا بكمية العطاء الذي تقدمه هذه المرأه، همها الأول والأخير الأطفال اليتامى ومرضى السرطان، وما زالت تعطيهم دون توقف".

سارة علوان قرى تعز اليمنية وجوه الأطفال ضحية عصابة ابتزاز فيسبوك

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