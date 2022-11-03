صبحي يتجول بالدراجات في شرم الشيخ مصطحبا فريق منتخب الناشئين

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، جولة بالدراجات الهوائية بمضمار الدراجات بالممشى السياحي - طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، مصطحبًا فريق منتخب مصر للناشئين للدراجات، وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ ،والتوعية باستخدام الدراجات كوسيلة مواصلات ضمن مبادرة تحضر للأخضر والنقل الأخضر صديق البيئة.

جاء ذلك على هامش حضور وزير الشباب والرياضة فعاليات النسخة الـ 17 من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ بالمدينة الشبابية خلال الفترة من 2 حتى 4 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بمشاركة 1500 شاب وفتاة من كافة الدول.

وتنظم فعاليات المؤتمر تحت إشراف إدارة دائرة الشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وبدعم من الأمم المتحدة في مصر، وعدد من المكاتب التابعة لها، كمكتب اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، مكتب متطوعي الأمم المتحدة، ومكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالشراكة المصرية، وبمشاركة 5 منظمات مصرية شبابية "you think green ، اكتس، انفيروكس، الإمام ، شباب بيحب مصر".

ويعد مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17 أكبر، وأهم حدث شبابي يساهم في بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم، ويجمع الآلاف من صناع التغيير من أكثر من 140 دولة، ويعد أهم تجمع شبابي باعتباره قادرا على توجيه موقف الشباب الرسمي بشكل مباشر في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن المخرجات المهمة لـ CoY17 وثيقة السياسة العالمية التي صاغتها أصوات الشباب من جميع دول العالم، والتي سيجري وضعها في الاعتبار خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.