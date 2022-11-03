عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفعل القبة الحديدية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال المتحدث: “لأول مرة منذ عملية "الفجر" في أغسطس، تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة المحاذية لقطاع غزة”.

وأوضح أنه “تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل، وتم تفعيل القبة الحديدية”.

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

لابيد يهاتف نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات الإسرائيلية.. تفاصيل

وأوضحت مستوطنات غلاف غزة أنه “تم دق جرس انذار احمر قبل دقائق قليلة في بلدات المجلس، على ما يبدو تم اعتراض صاروخ. ولم ترد انباء عن وقوع حوادث". 

يُذكر أنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مستوطنات نيريم وعين هشلوشا وكيسوفيم.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي صافرات الإنذار غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

موضوعات متعلقة

تركيا تكشف هدف صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

لردع بيونج يانج.. هل تنشر أمريكا أسلحة إستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية؟

التوترات في شبه الجزيرة الكورية تنذر بالخروج عن السيطرة.. ماذا يحدث؟

الإضرابات تتصاعد.. بريطانيا تستعد لـ شتاء الغضب

تركيا تعلق على عملية انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

ترامب يعتزم الترشح لرئاسة أمريكا ويستعد لإعلان حملته في 8 نوفمبر

شتاء قاس.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

ترشيحاتنا

كانت عاملة حلفة كبيرة..محامي شيرين يكشف مفاجآت بالجملة بعد خروجها من المستشفى

مانشستر يونايتد يفوز على سوسيداد بهدف في الدوري الأوروبي

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

أرمينيا تقصف مواقع حدودية لجيش أذربيجان

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل تاريخي حول السيد البدوي..من هو القطب الصوفي الذي حير الجميع ؟

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ