صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفعل القبة الحديدية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال المتحدث: “لأول مرة منذ عملية "الفجر" في أغسطس، تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة المحاذية لقطاع غزة”.

وأوضح أنه “تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل، وتم تفعيل القبة الحديدية”.

وأوضحت مستوطنات غلاف غزة أنه “تم دق جرس انذار احمر قبل دقائق قليلة في بلدات المجلس، على ما يبدو تم اعتراض صاروخ. ولم ترد انباء عن وقوع حوادث".

يُذكر أنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مستوطنات نيريم وعين هشلوشا وكيسوفيم.