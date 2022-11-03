أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

علق الإعلامى تامر أمين على رجوع النجمة شيرين عبد الوهاب إلى منزلها قائلا:" باركولها وهنوها".

وأكد تامر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، أنه سابقا كان قد قرر عدم التحدث عن أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وتابع أمين قائلا:" موضوع شيرين وحسام وصل قبل كده لمرحلة تخض وأصبح سخرية، لكن الموضوع كان فى النهاية زوج وزوجة حصل بينهم مشاكل وتم الطلاق زى مئات الحالات اللى بتحصل".

محامي المطربة

وأكد المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫ أن المطربة شيرين خرجت من المستشفى اليوم بناء على تصريح من مجلس الصحة النفسية.



وأضاف ياسر قنطوش “شيرين الآن في بيتها ومع بناتها وهتسجل فيديو تحكي فيه كل اللي حصل”٫ لافتا: “شيرين بصحة جيدة”.

وأشار المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫: “تقرير مجلس الصحة النفسية أكد ان حالة شيرين لا تستدعي العلاج وبناءا عليه خرجت من المستشفى”٫ موضحا: “الفنانة شيرين قبل دخولها المستشفى كانت في حفلة كبيرة وصحتها جيدة٫ وإذا كانت تعبانة لم يكن سيصدر تصريح من مجلس الصحة النفسية”.