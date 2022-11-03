انطلاق قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى تردد عليها 1446 مواطنا

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى انطلقت أمس الأربعاء، واستمرت حتى اليوم، بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد، وذلك ضمن خطة شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢.

يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

فيما ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن قافلة أبو سعادة الكبرى، تردد عليها ١٤٤٦مواطنا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٩حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء ٤٧٦ تحليل معملى و فحص ٣٤حالة بالأشعة و ٤٨حالة أخرى بالسونار.