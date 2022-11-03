مسلم يخوض أولى تجاربه السينمائية بفيلم جديد

انتهى المطرب مسلم صاحب أغنية أتنسيت والتى حققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات يوتيوب، من تصوير أولى تجاربه السينمائية.

وأكد مسلم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يشارك حاليًا فى فيلم يظهر فيه بشخصية كمطرب بجانب مطربين أخرين ضمن أحداث الفيلم، رافضا الأفصاح عن أسمه حتي يكون مفاجأة للجمهور.



وتابع مسلم أنه قبل بداية التصوير خضع للعديد من الكورسات والورش التمثيلية حتى يتمكن من تقديم شخصيته أمام الكاميرا بالشكل المطلوب.



وعن موعد طرح الفيلم أكد مسلم أنه انتهى من تصويره معظم مشاهده فى الفيلم فى انتظار شركة الانتاج للإعلان عن موعد طرح الفيلم.



ومن ناحية أخرى يستعد مسلم لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة، حيث انتهى من تسجيل عدد كبير من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والكلاسيك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.