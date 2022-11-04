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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى: التريندات بتعصبني وحضنت كريم عبد العزيز لما شفته

ريم مصطفى
ريم مصطفى

كشفت  الفنانة ريم مصطفى عن عدم حبها لتقديم الأدوار التي تعتمد على الشكل فقط، وقالت في تصريحاتها "حاربت فترة طويلة لإن كان بيعرض عليها أدوار الفترينة فقط.. وكنت بضطر أرفض أعمال كثيرة بسبب الموضوع ده". 

 

واستطردت ريم مصطفى في تصريحات لراديو إنرجي:" وأوقات كنت بقبل دور البنت الحلوة بس في أعمال يوجد بها نسبة تمثيل بعد رفض الكثير". 

 

وعبرت ريم مصطفى عن أمنيتها لتقديم دور سعاد حسني في فيلم بئر الحرمان، لأنها شخصية مركبة ولديها الكثير من القدرات التي ترغب في إبرازها فنيا وسيكون بمثابة تحدي لها. 

 

ورفضت ريم مصطفى التعليق على أبرز التريندات المنتشرة مؤخرا منها "أنتش وأجري" و"عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري"، قائلة:" مبحبش التريندات.. بتعصبني.. ومقدرش أدخل في الإسفاف ده". 

 

وأوضحت في تصريحاتها، أنها تتابع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، ولا تستعين بأي شخص لإدارة حساباتها. 

 

وعن الكراش المفضل بالنسبة لها في عالميا قالت ريم مصطفى إنها تحب براد بيت، وروت موقف عن حبها للفنان كريم عبد العزيز بعدما شاهدت فيلم "أبو علي" في السينما. 

 

وقالت ريم مصطفى إنها راهنت صديقاتها بعد مشاهدة الفيلم باحتضان كريم عبد العزيز فور مقابلته لتجده في وجهها، وشرحت له الموقف لتنفذ رهانها بشكل ساخر قائلة:" خدته بالحضن". 

 

وهو نفس الموقف الذي تكرر مع الفنانة غادة عادل التي طلبت التصوير معها قبل دخولها مجال التمثيل، وكانت معها شقيقتها فقالت لها:"أنا وأختي عاوزين نتصور معاكي وقالتلي المفروض أنا اللي أبقى أختك".

ريم مصطفي سعاد حسني كريم عبد العزيز الفنانة غادة عادل مواقع التواصل الاجتماعي

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