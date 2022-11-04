عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل “النزوة”.. عائشة بن أحمد بين الخيانة والقتل

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل

حصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

تظهر عائشة في دور "هالة"، امرأة تعيش في مدينة الجونة وتسكن منزل جدها الذي ورثته عنه، كما تعمل كنادلة في مطعم. تعيش هالة علاقة معقدة مع زوجها "سيف" الذي يجسده عمر الشناوي، لا سيما بعد وفاة طفلهما، وكذلك علاقة شائكة بدأت تظهر بوادرها بينها وبين "عمر" الذي يجسده خالد النبوي، رغم أن متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وذلك بعدما التقت به مصادفة في المطعم.

تبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث بطريقة الفلاش باك خلال تحقيقات النيابة، لتبين كيف التقى الحبيبان مصادفة، وكيف بدآ في التقرب من بعضهما البعض، وكيف يروي كل منهما الأحداث بطريقته ووجهة نظره، فمثلا يتكرر اللقاء بينهما مصادفة على الشاطئ، ويقوم عمر بتوصيلها لمنزلها، وهناك تتباين القصة بحسب رواية كل منهما، فبحسب عمر قامت هالة بدعوته للمنزل وحاولت التقرب منه هناك لكنه اعتذر، أما هالة فروت للنيابة أنه حاول التقرب منها في المنزل لكنها رفضت.

وبالتزامن مع حدوث جريمة القتل، تتوجه أصابع الاتهام إلى أكثر من جهة، لتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدة الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين، حيث تطرح الحلقات وجهتَيْ نظر مختلفتين، لتكشف تفاصيل الدراما بأسلوب غير كلاسيكي، مستعرضةً وجهات نظر متباينة باستخدام مشاهد تجمع الشخصيات بين الماضي والحاضر.

تتألق عائشة خلال الحلقتين الأولى والثانية سواء في مشاهد خلافها مع زوجها، أو إعجابها وتقربها من الحبيب الجديد "عمر"، وكذلك حزنها الطاغي على نجلها الراحل، الذي تشاركه سرد قصص "ألف ليلة وليلة" عند قبره باستمرار.

"النزوة" من بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي. المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

النزوة خالد النبوى سلوى محمد علي عمر الشناوي عائشة بن احمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

يا بختك يا عبد الله.. دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

ترشيحاتنا

سر دخول الفئران المنزل في الشتاء.. ومادة موجودة بكل بيت ستطردها للأبد

إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

"شوبير" يعلن مطالب كولر من الأهلي بالميركاتو الشتوي

مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر إلى الإمارات

قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل وكنت بحلم يكون عندي ولد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

دراسة بريطانية تكشف فوائد صحية مذهلة لصوم المسلمين

الكنز.. أوراق من كتاب أمريكي تكشف كيف تبرأ توت عنخ آمون من والده

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ