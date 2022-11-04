تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل “النزوة”.. عائشة بن أحمد بين الخيانة والقتل

حصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

تظهر عائشة في دور "هالة"، امرأة تعيش في مدينة الجونة وتسكن منزل جدها الذي ورثته عنه، كما تعمل كنادلة في مطعم. تعيش هالة علاقة معقدة مع زوجها "سيف" الذي يجسده عمر الشناوي، لا سيما بعد وفاة طفلهما، وكذلك علاقة شائكة بدأت تظهر بوادرها بينها وبين "عمر" الذي يجسده خالد النبوي، رغم أن متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وذلك بعدما التقت به مصادفة في المطعم.

تبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث بطريقة الفلاش باك خلال تحقيقات النيابة، لتبين كيف التقى الحبيبان مصادفة، وكيف بدآ في التقرب من بعضهما البعض، وكيف يروي كل منهما الأحداث بطريقته ووجهة نظره، فمثلا يتكرر اللقاء بينهما مصادفة على الشاطئ، ويقوم عمر بتوصيلها لمنزلها، وهناك تتباين القصة بحسب رواية كل منهما، فبحسب عمر قامت هالة بدعوته للمنزل وحاولت التقرب منه هناك لكنه اعتذر، أما هالة فروت للنيابة أنه حاول التقرب منها في المنزل لكنها رفضت.

وبالتزامن مع حدوث جريمة القتل، تتوجه أصابع الاتهام إلى أكثر من جهة، لتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدة الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين، حيث تطرح الحلقات وجهتَيْ نظر مختلفتين، لتكشف تفاصيل الدراما بأسلوب غير كلاسيكي، مستعرضةً وجهات نظر متباينة باستخدام مشاهد تجمع الشخصيات بين الماضي والحاضر.

تتألق عائشة خلال الحلقتين الأولى والثانية سواء في مشاهد خلافها مع زوجها، أو إعجابها وتقربها من الحبيب الجديد "عمر"، وكذلك حزنها الطاغي على نجلها الراحل، الذي تشاركه سرد قصص "ألف ليلة وليلة" عند قبره باستمرار.

"النزوة" من بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي. المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.