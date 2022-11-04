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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء الآلاف من منازلهم في أستراليا بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

أرشيفية
أرشيفية

أخلى الآلاف من السكان في عدة بلدات داخلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا منازلهم خلال الليل مع إصدار أكثر من 100 تحذير من الفيضانات اليوم الجمعة بعد أن فاضت الأنهار على ضفافها واقتربت من مستويات فيضانات قياسية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن فيضانات كبيرة تحدث في فوربس، وهي بلدة ريفية في منطقة زراعة القمح بالولاية، ومن المتوقع أن يصل نهر لاكلان إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاما في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأضاف المكتب إن الفيضانات على طول نهر مورومبيدجي في واجا واجا، التي يقطنها حوالي 70 ألف شخص، قد تبلغ ذروتها قريبا، ومن المتوقع أن تكون المستويات أعلى من فيضان شهدته المنطقة في 2010.

ويشهد شرق أستراليا رابع أزمة فيضانات كبيرة هذا العام بسبب ظاهرة النينيا المناخية التي استمرت لعدة سنوات، وترتبط عادة بزيادة هطول الأمطار.

وصدرت أوامر لمدينة فوربس التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8000 نسمة وحوالي 700 من السكان في شمال واجا واجا بالإخلاء.

وحذرت الحكومة من أن غمر الأراضي الزراعية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات، مما يلحق المزيد من الضرر بالعائلات التي تكافح بالفعل التضخم المتزايد.

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