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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالمدن الجديدة..

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدتين إداريتين بالمزاد العلني

صدى البلد

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم  طرح  7 محال تجارية،  وصيدلية بمساحات تتراوح من ( ٢٠ م٢ : ٤٠ م٢) بالمركز التجاري المقام بقطعة الأرض رقم 54 بمنطقة الياقوت - بالحي الرابع عشر بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

 

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح  (5) محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من ( ١٥ م٢ : ٣١ م٢) بالسوقين رقمـي (۱، ۲) بمنطقة 54 عمارة إسكان اجتماعي بالامتداد الشرقي، وطرح مخبز نصف آلي، وهايبر ماركت، بمساحة حدود السور الخارجي (١٦٤٨,١٤م٢) شاملة مساحة المباني ٦٣٥م٢ والمقام على قطعة الأرض رقم 28 بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

 

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٣٩م٢ و ١٢٤ م٢)، ووحدتين إداريتين بمساحات تتراوح بين ( 40 و ٨٢م٢) بالسوق التجارية بمنطقة جاردينيا هايتس ( ابو الهول سابقا ) بالتجمع الثالث بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

 

جدير بالذكر  أنه تم إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقار أجهزة مدن العبور الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.

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