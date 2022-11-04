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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان: أكثر من 3000 صحفي وإعلامي ينقلون مؤتمر المناخ إلى العالم بعشرات اللغات

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، يحظى باهتمام عالمي واسع من وسائل الإعلام الدولية من مختلف قارات العالم وبكل اللغات، مشيراً إلى أن الترتيبات قد اكتملت لتوفير كل التسهيلات للصحفيين والإعلاميين الذين سوف ينقلون هذا الحدث الكبير إلى العالم، إضافة إلى المركز الصحفي العالمي الذي أقامته هيئة الاستعلامات بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، والوزارات والجهات المعنية.

 


وقال ضياء رشوان إن أعداداً كبيرة من الإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء والصحف والمواقع وقنوات التليفزيون قد سجلوا لتغطية المؤتمر ووصل معظمهم إلى شرم الشيخ بالفعل، من بينهم نحو 2800 صحفي ومراسل ومصور يمثلون نحو 450 وسيلة إعلامية من أنحاء العالم كزائرين لمصر من أجل تغطية المؤتمر، إضافة إلى نحو 50 وسيلة إعلامية يمثلها نحو 300 صحفي ومراسل من المكاتب الموجودة بمصر والمعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات كممثلين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية، هذا فضلاً عن الوفود الإعلامية من مصورين ومذيعين وصحفيين تتضمنهم الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه الأعداد لاتشمل مايزيد عن 500 صحفى وإعلامي ومصور من مصر سجلوا بالفعل مشاركتهم في تغطية المؤتمر، يمثلون عشرات من وسائل الإعلام المصرية.

 


وأشار إلى أن الترتيبات التي وفرتها هيئة الاستعلامات تبدأ من استقبال الإعلاميين بمطاري شرم الشيخ والقاهرة من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة وتسهيل الإفراج الجمركي عن المعدات المصاحبة للوفود الصحفية، وإصدار التصاريح التي تسمح لهم بالتصوير وتغطية الحدث العالمي الكبير، وتيسير تنقل الصحفيين وسياراتهم خلال المؤتمر وتوفير بعض المواد الفنية والتجهيزات اللازمة لعملهم داخل المركز الصحفي العالمي الذي تمت إقامته وتجهيزه بالفعل داخل المؤتمر على نحو يسمح لهذا العدد الكبير من الصحفيين بالمتابعة والرصد والقيام بعملهم وإرسال رسائلهم الإعلامية إلى كل أنحاء العالم.

 


وقال رئيس هيئة الاستعلامات "في مقدمة هذه الأعداد الكبيرة من وسائل الإعلام التي تتولى نقل وقائع المؤتمر من شرم الشيخ إلى العالم، وكالات الأنباء الدولية الكبرى مثل: رويترز والأسوشيتدبرس ووكالة الأنباء الفرنسية ووكالة بلومبرج الأمريكية وفوكس نيوز ووكالات أنباء من روسيا وإيطاليا والصين وغيرها".

 


كما وصلت وفود تمثل شبكات التليفزيون الكبرى في العالم لنقل الحدث مثل هيئة الإذاعة البريطانية، وسكاي نيوز البريطانية و "إن بي سي" و"سي بي إس" و"الحرة" و"سي إن إن" من الولايات المتحدة الأمريكية، وشبكة يورو نيوز وتليفزيونات من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والسويد واليابان وبلجيكا وتركيا والصين وغيرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العربية والأفريقية.. فضلاً عن مراسلي الصحف الكبرى في العالم مثل "نيويورك تايمز" الأمريكية و"اندبندنت" البريطانية و"لوموند" و"جون أفريك" من فرنسا وغيرها.

 


وقال ضياء رشوان إن هؤلاء الإعلاميين ينتمون إلى جنسيات عشرات الدول من أنحاء العالم منها: بريطانيا – فرنسا – إسبانيا – إيطاليا – السويد – ألمانيا – روسيا – أيرلندا – هولندا – مالطة – سكوتلاندا – اليونان – التشيك موناكو – سلوفاكيا – النمسا – سويسرا – بلجيكا – فنلندا – تركيا - فضلا عن وفد إعلامي تابع للبنك الاستثمار الأوروبي) ومن الأمريكتين (الولايات المتحدة – كندا – البرازيل – الأرجنتين – فنزويلا – سانت لوسيا – فضلا عن الوفود الإعلامية التابعة للأمم المتحدة ومن قارة آسيا وأستراليا: الصين – اليابان – الهند – باكستان إستراليا – سنغافورة – نيوزيلاندا – وإسرائيل ) ومن إفريقيا: نيجيريا – جنوب إفريقيا – بنين ومن الدول العربية: السعودية – الإمارات – الأردن – المغرب – الجزائر – السودان – موريتانيا.
 


وأضاف رشوان "من المنتظر أن تصدر تقارير وتغطيات هؤلاء المراسلين بـنحو 15 لغة من اللغات الرئيسية في العالم هي: العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الإسبانية – الألمانية – الإيطالية – الروسية – اليونانية – البرتغالية – التركية – اليابانية – الصينية – الهندية – الأوردية – العبرية، بالإضافة إلى عشرات اللغات الأخرى المستخدمة في مختلف مناطق العالم.

 


وأشار إلى أن المؤتمر يعد - في الوقت نفسه – فرصة لتقديم صورة مصر إلى العالم كله من خلال هذا الحشد الكبير من الصحفيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية في شرم الشيخ، لذلك قامت الهيئة العامة للاستعلامات بإصدار العديد من المواد الإعلامية الإلكترونية والورقية عن مصر باللغات الأكثر انتشاراً في العالم مثل: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والصينية والعربية، حيث تم إصدار كتاب عن جهود مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى أعداد خاصة من الدوريات المتخصصة التي تصدرها الهيئة تناولت قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر والعالم العربي وأفريقيا والعالم، ومن هذه الدوريات: دورية "آفاق أفريقية" التي تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، و"آفاق آسيوية" التي تصدرها الهيئة باللغات العربية والإنجليزية والصينية، ودورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى دورية "آفاق عربية"، فضلاً عن كتاب شامل عن "مصر" بالكلمة والصورة تم إصداره بعدد 13 لغة وإتاحته لضيوف مصر في المؤتمر.
 

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