الاتصالات تنظم ملتقى دولي لمناقشة مبادئ ومفاهيم المبادرة العالمية Govstack

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتقى دولي لمناقشة مبادئ ومفاهيم المبادرة العالمية Govstack التي تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمي وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.



وبحسب بيان للوزارة اليوم تناول الملتقى استعراض التجربة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وفقا للمعايير العالمية وأفضل الممارسات فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لاسيما وأن مصر تعد من أولى الدول التى حققت مبادئ تصميم التحول الرقمى للحكومات من خلال المبادرة على مستوى العالم.



شارك فى فعاليات الملتقى من خلال الحضور الفعلى فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل أو عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ عددا من المسؤولين فى الجهات المعنية الدولية والمحلية، وخبراء التحول الرقمى من مصر والعالم.



يذكر أنه قد تأسست مبادرة GovSTACK العالمية فى عام 2021 من قبل الحكومة الألمانية، والحكومة الإستونية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz ، والاتحاد الدولى للاتصالات، وتحالف التأثير الرقمى. حيث تستهدف المبادرة دعم الدول على تحقيق التحول الرقمى بأمان وسرعة وكفاءة، ودفع عمليات رقمنة الخدمات الحكومية، كما تسعى إلى إقامة شراكات مع الحكومات والهيئات المختلفة ومنظمات القطاع الخاص ومجتمع المصادر المفتوحة.



وشهدت فعاليات الملتقى تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة لخدمة المواطنين بأحدث المعايير العالمية، ومواكبة التغييرات التكنولوجية السريعة، وتحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التى ستعمل بها الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة. كما تم مناقشة آليات تطبيق نهج الحكومة الشاملة، وسبل توطيد التعاون بين الدول والجهات المعنية وخبراء التحول الرقمى.



وتضمنت أيضا العديد من ورش العمل وحلقات النقاش لتبادل الرؤى حول المجالات المختلفة التى تؤثر فى خارطة طريق التحول الرقمى بالتعاون مع القطاع الخاص.



هذا وقد استعرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة الاستراتيجية القومية للتحول الرقمى فى الحكومة فى الفترة القادمة من خلال إعادة هيكلة الإجراءات الحكومية، كما ناقش عددا من الموضوعات مع السادة المسئولين عن ملفات التحول الرقمى ببعض دول العالم ومنها دولة استونيا، وايرلندا والمكسيك للوقوف على أهم التحديات التى تواجه الدول فى تطبيق التحول الرقمى.



وأسفرت المناقشات عن طرح توصيات لمساعدة الدول الحديثة بتطبيق التحول الرقمى ليصبحوا دول رقمية حديثة.



ومن جانبها أكدت إنغريد آمر سفيرة جمهورية إستونيا بالقاهرة على أن هناك إرادة سياسة فى إستونيا لتطوير وتطبيق أساليب التحول الرقمي؛ حيث تم رقمنة ٩٩٪؜ من الخدمات الحكومية؛ مشيرة إلى أن مصر تتميز بتنفيذ مشروعاتً عملاقة الأمر الذى يوفر سبل للتعاون بين الدولتين وتبادل الخبرات؛ مؤكدة أن مبادرة govstack تساهم فى تصميم وبناء الحكومات الرقمية.



وأعرب عادل درويش مدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى الاتحاد الدولى للاتصالات عن سعادته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر لما تمتلكه من خبرات متميزة فى إطلاق الخدمات الحكومية الرقمية فى ضوء استراتيجية "مصر الرقمية"؛ معربا عن تطلعه إلى ان تشارك مصر تجربتها المتميزة مع الدول ذات الصلة فى المنطقة والعالم؛ مضيفا " نتطلع إلى دعم الجهود الوطنية لمصر فى هذا المجال خاصة فى مجال بناء القدرات كما نتطلع إلى تسريع هذا التعاون فى الفترة القادمة.



وأكد كاى اندراشكو نائب رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، الجهة المنفذة للتعاون الألماني، نيابة عن الحكومة الألمانية أن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية تؤمن بأن التحول الرقمى يوفر فرص كبيرة لتحسين حياة جميع مواطنى العالم؛ مشيرا إلى أنه تم صياغة استراتيجية رقمية ألمانية وهى الرقمنة من أجل التنمية بهدف الاستفادة من الإمكانات التى يوفرها التحول الرقمي؛مضيفا "هدفنا المشترك هو دعم مصر خلال مسيرتها لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى ، وتعزيز الشمول الرقمى"

وأوضحت يولانده مارتينز منسق مشروعات مبادرة مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات للاتحاد الدولى للاتصالات الجهود المبذولة لتطوير لبنات بنائية فاعلة بدءا من الفكرة وتبنيها وحتى التطبيق والتنفيذ والتى يتم التشارك فى استخدامها مع كافة اصحاب المصلحة بهدف تصميم وتنفيذ نظم حكومية رقمية فاعلة حيث يتم وضع اهتمامات الدول والتحديات التى تواجهها فى الأولوية لإيجاد حلول رقمية؛ مضيفة "نعمل سويا على الاستفادة من خبرات الشركاء وأفضل الممارسات.



الجدير بالذكر أن مصر قد انضمت كدولة مشارٍكة فى مبادرة GovSTACK فى يونيو 2021.وتم تكوين فريق فنى من فريق عمل التحول الرقمى للحضور والمشاركة فى جميع لقاءات فرق عمل المبادرة. ويركز التعاون بين الجانبين على تبادل المعرفة حول نهج الحكومة الشاملة لضمان التحول الرقمى وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

