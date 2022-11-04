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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. شيخ الأزهر يدعو الشيعة إلى الحوار واستضافة مصر لمؤتمر المناخ إيمان منها بصنع السلام العالمي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة المتعلقة بالشأن الديني، وتشغل بال وأذهان كثير من المسلمين، نوجزها في النشرة الدينية.

 

شيخ الأزهر يدعو الشيعة إلى الحوار لتجاوز صفحة الماضي

 

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