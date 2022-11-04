النشرة الدينية.. شيخ الأزهر يدعو الشيعة إلى الحوار واستضافة مصر لمؤتمر المناخ إيمان منها بصنع السلام العالمي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة المتعلقة بالشأن الديني، وتشغل بال وأذهان كثير من المسلمين، نوجزها في النشرة الدينية.
شيخ الأزهر يدعو الشيعة إلى الحوار لتجاوز صفحة الماضي
حكم الاحتفال بعيد الحب.. يكثر البحث عنه مرتين في العام
أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة.. رددها الآن لعلها ساعة إجابة
وزير الأوقاف: استضافة مصر لمؤتمر المناخ إيمان منها بصنع السلام العالمي
هو المسعر| خالد الجندي يحذر من الإلحاد في أسماء الله الحسنى.. فيديو
هل قص الأظافر يتطلب إعادة الوضوء .. أمين الفتوى يجيب
ما المقصود من مكر الله ؟.. إعجاز يكشفه الشعراوي وعلي جمعة
علي جمعة: لا يجوز للأغنياء الأكل من النذر.. اعرف لماذا