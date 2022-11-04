حكم الاحتفال بعيد الحب.. يكثر البحث عنه مرتين في العام

حكم الاحتفال بعيد الحب، يكثر البحث عن هذا السؤال، كل عام مرتين، حيث يحتفل بعض المصريين بعيد الحب يومي 14 فبراير و4 نوفمبر بشراء الهدايا والورود باللون الأحمر لمن يحبون.

حكم الاحتفال بعيد الحب

وللإجابة عن حكم الإحتفال بعيد الحب، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع في الشرع الحنيف ، من اتفاق الناس فيما بينهم على تحديد أيام مخصوصة لبعض المناسبات الإجتماعية طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة فلا مانع من تخصيص يوم للأم نكرمها فيه أو يوم الأب أو العامل.

وأضاف ممدوح، في فتوى له، عن حكم الإحتفال بعيد الحب، أنه يجوز تخصيص يوم للإحتفال بالحب وإظهار المشاعر بين المتحابين فالنبي يقول "إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك في الله" منوها أن الحب أوسع نطاقا من تلك العاطفة الموجودة بين الرجل والمرأة.

وأشار إلى أن بعض الناس قد يعترض ويقول إن هذه المناسبات المحددة للإحتفال بالأمور الإجتماعية، ان أصولها غير إسلامية بل هي من إبتكار غير المسلمين فهذا من باب التشبه بغير المسلمين منوها أن هذا الإعتراض ليس صحيحا، لأن التشبه بالغير لابد ان يكون متعمدا وقاصدا التشبه بغيره فعلا، فليس مجرد حصول الشبه في الصورة والشكل يسمى تشبها.

وتابع: كل هذه الأمور والإحتفالات مقيدة بألا يكون بها ما يكون مخالفا للشرع فيجوز التهادي والكلمات اللطيفة، وتسمية هذا الحب بالعيد لأنه يعود ويتكرر ليس أكثر ومعروف أن أعياد المسلمين في الفطر والأضحى فقط.



حب الرسول لزوجاته

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يخجل من إظهار مشاعر الحب تجاه زوجاته، بل كان يعلن ذلك كي يُعلم الأزواج كيفية معاملة الزوجة والحث على قول الكلمة الطيبة، لما لها من تأثير بالغ في نفسية المرأة، فيقول عن السيدة خديجة: «إنى رزقت حُبها».

معنى الحب

الحب عطاء؛ وحبك للحياة يدفعك إلى الإصلاح والرعاية والعناية بكل ما حولك؛ فالله تعالى خلقك لتستمتع بما سُخِر لك من النعم، وتنميته والمحافظة عليه، {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ} [القصص: 77].



الإسلام ليس دين كره، وكلمة الحب وردت في القرآن الكريم، في قول الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ» (سورة البقرة الآية: 165).

الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه، قال عن الحب: «للحب سر ما زلت أجهله وكم سواي بسر الحب قد حاروا.. أليس بالليل للعباد أسرار حمر محاجرهم بيض مدامعهم وفي الشفاه تراتيل.. وأذكار لكل قلب إذا ما حب أسرار وكل حب لغير الله ينهار».