الجيش البيلاروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية قرب الحدود بين البلدين

أعلنت لجنة الحدود البيلاروسية أن قوات حرس الحدود في مقاطعة جوميل جنوبي البلاد اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية على مسافة كيلومتر واحد من الحدود بين البلدين، الأربعاء الماضي.



وقالت لجنة حرس الحدود البيلاروسية، في منشور على قناتها بتطبيق تلجرام، "اعترضت قوات حرس الحدود في مقاطعة جوميل طائرة مسيرة أوكرانية على مسافة كيلومتر واحد من الحدود في 2 نوفمبر".



وأوضحت اللجنة أن تفريغ بيانات وحدة الذاكرة الخاصة بالطائرة المسيرة كشف أنها تُستخدم من جانب تشكيلات شبه عسكرية أوكرانية للتدريب على إلقاء المتفجرات والاستطلاع.



وكان وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين قد أكد، الشهر الماضي، أن الغرب يجهز لشن حرب محتملة ضد روسيا وبيلاروس.



ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن خرينين قوله: "من الدلائل الواضحة على تحضير الغرب للحرب هو تركيز ونطاق فعاليات التدريب العملياتي والقتالي. خلالها، يتم العمل على مسائل إنشاء مجموعات هجومية واستخدام القوات على المحورين الروسي والبيلاروسي. الاستعدادات جارية لحرب عدوانية. يتم وضع بيلاروس وروسيا في هذه الأحداث كعدو محتمل".



وأشار وزير الدفاع البيلاروسي إلى أنه من عام إلى آخر، يلاحظ كثافة التدريبات التي يجريها الغرب مع زيادة متزامنة في عدد القوات والوسائل المستخدمة. فمنذ بداية هذا العام وحده، تم إجراء أكثر من 40 تدريبا شارك فيه أكثر من 100 ألف شخص.

