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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنترنت وتكييف وسلالم للمعاقين.. أتوبيسات شرم الشيخ بتجهيزات خاصة للمؤتمر|فيديو

صدى البلد

منذ أن وطأت أقدامنا في شرم الشيخ، ونحن نري كم الاستعدادات المذهلة الخاصة بقمة المناخ علي جميع الاصعدة، ولم يهفو علي المنظمين الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

و قال إحدي سائقين الاتوبيسات لصدي البلد أن هناك سلم صمم خصيصا لذوي الهمم من المشاركين بالمؤتمر، بالإضافة إلي كونه مجاني بدون أي تكاليف علي المستخدم.

وذكر في حديثه أن الاتوبيسات بها كافة التجهيزات الكاملة من تكييفات و انترنت و غيرها من الخدمات.

مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

ويتيح مؤتمر المناخ COP27 الفرصة للنظر في أثر تغيرات المناخ بقارة إفريقيا، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

 

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