عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يشارك جمهوره بصور من تدريبات الأهلي.. شاهد

تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي

شارك محمود كهربا، نجم النادى الأهلى، جمهوره بـ صورة له من تدريبات النادى الأهلى ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 


وظهر محمود كهربا فى تدريبات الفريق باستاد مختار التتش بصحبة كريم فؤاد،  وبيرسي تاو،  وحسام حسن،  نالت اعجاب متابعيه.

IMG_٢٠٢٢١١٠٤_١٧٠٧٤٢
IMG_٢٠٢٢١١٠٤_١٧٠٧٤٢


يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

 

وينتظر محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي الحصول على مستحقاته المالية بعد وصول مبلغ كبير إلى خزينة القلعة الحمراء من عقود الرعاية الجديدة وذلك منتصف شهر نوفمبر الجاري وذلك من أجل سداد غرامة نادي الزمالك والمشاركة بشكل رسمي فى مباراة المقاولون العرب بربع نهائى بطولة كأس مصر.

محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي يعول على حصول القلعة الحمراء على مبلغ كبير من مقدم عقد الموسم الكروي من أجل إنهاء أزمة غرامة الزمالك بشكل رسمي ومن ثم رفع الإيقاف عن اللاعب في قادم الأيام والمشاركة فى أول إرتباط رسمي للشياطين الحمر أمام المقاولون العرب فى كأس مصر بعد العودة من فترة التوقف بسبب قمة المناخ .

 

 

النادي الأهلي محمود كهربا كريم فؤاد بيرسي تاو تدريبات الأهلي بطولة كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

بـ فرمان في دولة عربية .. حجب المواقع الإباحية

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مهم للمطلقات .. شروط الجمع بين معاشين | وحالات الوقف

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز التطوير

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

منهم نجيب محفوظ والعقاد .. ماذا قال وديع فلسطين عن أدباء مصر

غرق مركب قبالة السواحل اليونانية والخارجية الفلسطينية تعلق

بلال مظهر يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج .. المطربة بوسي تفاجئ متابعيها بظهور جديد

بفيديو جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

فستان مي عمر في الرياض يثير الجدل| سعره خرافي

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

فيديو

إسكندرية هتغرق .. توقعات باختفاء ثلث المدينة تحت الماء في هذا الموعد |فيديو

الزمالك في ورطة.. القصة الكاملة لإصابة شيكابالا وحمزة المثلوثي وموعد العودة "فيديوجراف"

نهاية أسطورة بيكيه .. الأسباب الحقيقية لاعتزاله .. فيديو

اقتربت ساعة الصفر.. هل يسقط الصاروخ الصيني على مصر / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ