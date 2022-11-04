كهربا يشارك جمهوره بصور من تدريبات الأهلي.. شاهد

شارك محمود كهربا، نجم النادى الأهلى، جمهوره بـ صورة له من تدريبات النادى الأهلى ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.



وظهر محمود كهربا فى تدريبات الفريق باستاد مختار التتش بصحبة كريم فؤاد، وبيرسي تاو، وحسام حسن، نالت اعجاب متابعيه.

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يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

وينتظر محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي الحصول على مستحقاته المالية بعد وصول مبلغ كبير إلى خزينة القلعة الحمراء من عقود الرعاية الجديدة وذلك منتصف شهر نوفمبر الجاري وذلك من أجل سداد غرامة نادي الزمالك والمشاركة بشكل رسمي فى مباراة المقاولون العرب بربع نهائى بطولة كأس مصر.

محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي يعول على حصول القلعة الحمراء على مبلغ كبير من مقدم عقد الموسم الكروي من أجل إنهاء أزمة غرامة الزمالك بشكل رسمي ومن ثم رفع الإيقاف عن اللاعب في قادم الأيام والمشاركة فى أول إرتباط رسمي للشياطين الحمر أمام المقاولون العرب فى كأس مصر بعد العودة من فترة التوقف بسبب قمة المناخ .