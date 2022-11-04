موهبة مغربية فوق العادة .. أشرف حكيمي يحتفل بعيد ميلاده الـ 24

يحتفل اليوم النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعيد ميلاده الـ24 حيث أنه من مواليد 4 نوفمبر 1998.

في فرنسا هناك برج إيفل لكن في المغرب لديهم أشرف حكيمي نجم منتخب أسود الأطلسي الذي قاد منتخب المغرب فى مونديال روسيا 2018 ويمثل منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

مسيرة أشرف حكيمي

بدأ أشرف حكيمي رحلته الكروية بنادي ريال مدريد بعد أداءه في أكاديمية لا فابريكا، تمت ترقيته أشرف إلى الفريق الاحتياطي لريال مدريد في يونيو 2016 وبعد فترة وجيزة، تم ضمه في معسكر الفريق الأول للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

خاض أشرف حكيمي أول مباراة له مع الفريق الملكي يوم 29 يوليو 2016 في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان أثناء معسكر الفريقين في الولايات المتحدة.

بعد ذلك عاد أشرف حكيمي إلى فريق الصف الثاني، حيث ظهر لأول مرة في 20 أغسطس 2016 من خلال البدء في مباراة الفوز 3–2 على ريال سوسيداد ب.

سجل أشرف حكيمي هدفه الأول في 25 سبتمبر 2016، في مباراة التعادل 1–1 ضد فوينلابرادا. لعب في 28 مباراة (26 مباراة كأساسي، 2305 دقيقة) خلال الموسم، حيث أنهى الدوري فريق الكاستيا في المركز الحادي عشر.

في نهاية الموسم، كان لا يزال صغيرا بما فيه الكفاية للعودة إلى جانب الشباب للمشاركة في نهائي كأس الملك للشباب 2017.

لعب أول مباراة له مع ريال مدريد يوم 29 يوليو 2016 في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان أثناء معسكر الفريقين في الولايات المتحدة.

ودفع مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بالمغربي أشرف حكيمي أساسيا في اللقاء الذي استقبل فيه ريال مدريد نادي إسبانيول في 1 أكتوبر 2017 ليكون أول ظهور رسمي لأشرف بقميص ريال مدريد، وفي 9 ديسمبر 2017 أصبح أشرف أول لاعب عربي وأفريقي يسجل بقميص ريال مدريد في مباراة فوز الريال 5–0 على إشبيلية.

خلال دوري أبطال أوروبا 2017–18، شارك في مباريات، وفاز ريال مدريد وقتها بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخ النادي.

بروسيا دورتموند (إعارة)

في 11 يوليو 2018، وقع حكيمي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة لمدة عامين سجل هدفه الأول للنادي في مباراة الفوز 7–0 على نورنبرغ في 27 سبتمبر 2018.

ساهم حكيمي في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته بأداء رائع ضد أتلتيكو مدريد في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا مع دورتموند. سجل حكيمي ثنائية ضد سلافيا براغ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 2 أكتوبر 2019، وهي أهدافه الأولى في المسابقة.

في 5 نوفمبر 2019، سجل حكيمي ثنائية أخرى في الشوط الثاني ليحول الهزيمة 2–0 أمام إنتر ميلان للفوز 3–2 على الملعب الفيستفالي. في فبراير 2020، سجل حكيمي رقماً قياسياً في سرعة الجري بالدوري الألماني عندما وصل إلى 36.48 كم / ساعة (22.67 ميلاً في الساعة) في مباراة ضد يونيون برلين، كاسرًا الرقم القياسي السابق في الدوري الذي كان يحمله ضد لايبزيغ قبل ثلاثة أشهر عندما وصل إلى سرعة 36.2 كم / ساعة (22.5 ميل في الساعة).

في 31 مايو 2020، سجل حكيمي هدفًا في فوز النادي 6–1 خارج أرضه أمام بادربورن 07. وبعد أن سجل هدفه خلع قميصه ليكشف عن قميص كتب عليه «العدل لجورج فلويد». كشف زميله جيدون سانشو عن قميص مشابه بعد تسجيله كذلك.

إنتر ميلان في 2 يوليو 2020

وقع أشرف حكيمي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بعقد مدته خمس سنوات، برسوم تبلغ حوالي 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات. في 26 سبتمبر 2020، ظهر حكيمي لأول مرة وقدم تمريرة في الفوز 4–3 على فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

وسجل هدفه الأول للنادي ضد بينيفينتو في المباراة التي فاز بها إنتر 5–2. باريس سان جيرمان في 6 يوليو 2021، وقع عقدًا حتى عام 2026 مع النادي الباريسي بمبلغ 70 مليون يورو. ذكرت صحيفة الغارديان أن رسوم الانتقالات التي دفعتها باريس هي 60 مليون يورو مبدئيًا، ومن المحتمل أن ترتفع بمقدار 11 مليون يورو في كإضافات.

شارك حكيمي لأول مرة في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في 7 أغسطس 2021، حيث لعب 90 دقيقة كاملة وسجل هدفه الأول للنادي ضد تروا.

مسيرته الدولية

بعد تمثيله المغرب للفئات السنية أقل من 17 وأقل من 20، خاض أشرف حكيمي أول مباراة له تحت 23 سنة في 5 يونيو 2016، في مباراة الفوز الودية 1–0 على الكاميرون.

كانت أول مباراة دولية له في 11 أكتوبر، عند دخوله كبديل لـ فؤاد شفيق في مباراة الفوز 4–0 على كندا.

وسجل أشرف هدفه الدولي الأول في 1 سبتمبر 2017، في مباراة الفوز 6–0 على مالي.

في مايو 2018 تم اختياره ضمن التشكيلة النهائية للمنتخب المغربي التي سوف تلعب في كأس العالم 2018.

الإنجازات

أشرف حكيمي بطل دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 2018

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا: 2017–18

كأس السوبر الإسباني: 2017

كأس السوبر الأوروبي: 2017

كأس العالم للأندية: 2017

ألمانيا

بوروسيا دورتموند

كأس السوبر الألماني: 2019

إيطاليا

إنتر ميلان الدوري الإيطالي: 2020–21

فرنسا

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي: 2021–22

كأس الأبطال الفرنسي: 2022

الجوائز الفردية

جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب: 2018، 2019

جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي شاب في العالم: 2019

الدوري الألماني أفضل لاعب شاب في الشهر: سبتمبر 2018، نوفمبر 2018، دجنبر 2019

الدوري الألماني تشكيلة الموسم: 2019–20

جائزة أفضل لاعب شاب في العام: 2018، 2019

جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا: 2019

دوري أبطال أوروبا فريق النجوم الصاعدة: 2019

الدوري الإيطالي تشكيلة الموسم: 2020–21

الاتحاد المغربي أفضل لاعب مغربي بالخارج: 2020–21، 2021–22

فريق العام في أوروبا من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية: 2020–21

فرانس فوتبول تشكيلة العام في أفريقيا: 2018، 2019، 2020، 2021

تشكيلة العام من الاتحاد الأفريقي: 2019، 2020

الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.. تشكيلة العام في أفريقيا: 2020،2021

الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم تشكيلة العام في العالم: 2020–21