محامٍ : أصول العائلة الحل الوحيد للحد من المشكلات الأسرية | فيديو

أكد عبدالفتاح نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن الزوج فى حالة عدم القدرة على دفع النفقة، يتحملها الأولاد، أو أحد الأشقاء، أو الأب لـ الأم إذا كان على قيد الحياة.

معلقًا " الناس بتقول على اللى بيطلق مراته ومش بيدفع النفقة خدها لحم ورماها عضم".

وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مادة نفقة الأقارب موجودة فى القانون المصري، وأنه فى حالة عدم قدرة الزوج يتحمله أحد الأقارب.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد حالات طلاق كثيرة، ولكن الحل الوحيد لمواجهة هذا الأمر هو العودة لـ أصول العائلة، وهو تواجد شخص كبير بالعائلة يقوم بإعطاء الحق لـ أصحابه، ومنع المشكلة قبل أن تصل لـ الطلاق.

وتابع :" نجد السيدات تريد أن تنتقم من الزوج فى حالة الزواج بغيرها، أو فى حالة الطلاق، وتطلب نفقة كبيرة وشقة واشياء من هذا الأمر".