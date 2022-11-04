عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامٍ : أصول العائلة الحل الوحيد للحد من المشكلات الأسرية | فيديو

طلاق
طلاق

أكد عبدالفتاح نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن الزوج فى حالة عدم القدرة على دفع النفقة، يتحملها الأولاد، أو أحد الأشقاء، أو الأب لـ الأم إذا كان على قيد الحياة.

معلقًا " الناس بتقول على اللى بيطلق مراته ومش بيدفع النفقة خدها لحم ورماها عضم".

وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مادة نفقة الأقارب موجودة فى القانون المصري، وأنه فى حالة عدم قدرة الزوج يتحمله أحد الأقارب.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد حالات طلاق كثيرة، ولكن الحل الوحيد لمواجهة هذا الأمر هو العودة لـ أصول العائلة، وهو تواجد شخص كبير بالعائلة يقوم بإعطاء الحق لـ أصحابه، ومنع المشكلة قبل أن تصل لـ الطلاق.

وتابع :" نجد السيدات تريد أن تنتقم من الزوج فى حالة الزواج بغيرها، أو فى حالة الطلاق، وتطلب نفقة كبيرة وشقة واشياء من هذا الأمر".

 

الزوج مصعب العباسي طلاق المشكلات الأسرية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

المصرية للتعدين : الملح الصخري بـ سيوة يذيب الجليد في أوروبا |فيديو

الصيغة القولية | أحمد كريمة يرد على سؤال مهم بشأن الطلاق غير الموثق

أفضل الأكلات المقدمة لضيوف مصر بقمة المناخ.. حكايات حلوة من استعداداتcop27|فيديو

حرام شرعًا .. احذر هذا الفعل داخل المسجد

آخر موعد لطلب توثيق الوحدات السكنية بـ المجتمعات العمرانية بعد موافقة البرلمان

البابا فرنسيس: أراهن على قدرة الصلاة والأخوة الإنسانية لتحقيق السلام العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيديو والدهما المفاجئ .. هل تسقط حضانة شيرين لابنتيها بسبب الإدمان |خاص

فقدان البصر.. عادة شائعة بين الجميع تهدد الإنسان بالعمى

تخفيضات تصل إلى 70%.. موعد الجمعة البيضاء في مصر.. وتحذيرات من الحكومة

شايلين أرواحكم في اللوكيشن.. جمال شعبان يهاجم أحمد زاهر

فيديو

خلّصت على أخوها .. تفاصيل صادمة في جريمة التيك توك | فيديو

أثار الجدل.. ما سبب انقلاب عامل النظافة على أحمد العوضي؟.. فيديو جراف

مافيش زيادة في الكهرباء والبنزين.. بشرى من الحكومة للمواطنين| فيديو

انفصال بنتها عن الشرنوبي .. أمل رزق تكشف سر لماذا اخفت زواجها الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ