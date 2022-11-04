أثر التغير المناخي في البيئة.. 20 لوحة تمثل القضية بمعرض مكتبة مصر الجديدة

يفتتح الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة في الواحدة من بعد ظهر غد السبت معرض صور فن تشكيلى.

ويتضمن المعرض 20 صورة تعبر عن ما سببه التغير المناخى في البيئة والسلبيات التى تواجهها الكرة الأرضية جراء الانبعاث الكربونى المدمر لغلافها الجوى والمسبب لارتفاع درجة حرارة الكون وما ينجم عنها من كوارث بيئية.

وتنفذ المعرض مكتبة مصر الجديدة ، إحدى المنصات المعريفية للجمعية وهو نتاج ورش الرسم التى تنظمها المكتبة للأطفال والكبار بقيادة الفنان أحمد بيرو.

والذى يأتى مواكبا للمؤتمر العالمى التى تستضيفه مصر في 11 نوفمبر الجارى ،) قمة المناخ ( cop 27 ، بحضور بعض رؤساء الدول والملوك العربية لإلقاء الضوء على مايحدث في الكرة الأرضية وإيجاد الحلول التى قد تقلل من انهيارها .