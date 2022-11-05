دوائر من حرير.. مجموعة قصصية للسيد نجم عن هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، مجموعة قصصية بعنوان “دوائر من حرير”، للكاتب السيد نجم.

من أجواء المجموعة نقرأ :

«أكثر ما تألمت منه وله، أن تحملت وحدي كل أعباء طقوس جدي مع الماء، فلا تمر ثلاث دقائق كاملة إلا وأسمع صوت النداء باسماي، أعجبتني اللعبة في البداية، بمضي الوقت بدات استمر بالضيق والرهق، حتى هددتني امي بشيخوختي. ولن أجد من أحفادي من يقدم لي جرعة ماءا.

لم أفهم ما تعنيه أمي، لكني شعرت بشيء ما جعلني لا أتردد في الاستجابة إلى سباب الجد بأدب حم! تحولت العلاقة بيني وبين جدي وقلل المياه المعلقة في سور الشرفة، فوق قاعدة خشبية ومحاطة بسيخين من الحديد..

أصبحت العلاقة بيتنا بلا تفكير أو قرار أمر أوافق عليه.. بسرعة أجري نحو القلل فور سماع حشرجة صوته الخشن، فلما سألته: (لماذا لا تخرج إلى الشارع؟) اجاب بجملة واحدة، معناها الخوف من الموت بين أقدام الناس في الشوارع، مفضل البقاء وحده فوق سريره، لا يعوزه إلا جرعة ماء، أعد لها العدة».