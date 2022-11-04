نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث يثمن جهود الجيش الأبيض

رحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بالمشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط من مختلف دول العالم في رحاب مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تلك المؤسسة العريقة التي امتد عطاؤها لأكثر من ألف عام ويزيد، كعبة العلم وقبلة العلماء للوافدين من أكثر من 108 دولة حول العالم، لافتا إلى أن علماء الأزهر الشريف كانت لهم بصمات كبيرة في النهضة العلمية؛ نظرًا لسفرهم في البعثات العلمية إلى أوروبا وبعد عودتهم أسهموا بشكل كبير في تأسيس مدارس علمية متميزة كانت في مقدمتها مدرسة الألسن ومدرسة الطب في أبي زعبل.



وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجهود قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والتي نظمت ثلاثة مؤتمرات دولية متميزة من خلال مشاركات لخبراء في مختلف تخصصات العظام من مختلف دول العالم أتاحت لنا جميعا اللقاء حول مائدة العلم في تخصص جراحات العظام الذي أَشْرُف بالانتماء إليه.



كما أشاد نائب رئيس الجامعة بالطفرة الكبيرة التي تشهدها جامعة الأزهر من خلال التقدم الكبير الذي حققته في التصنيفات العالمية QS، وشنغهاي، إضافة إلى تصنيف التايمز العالمي، وثمن جهود الجيش الأبيض في كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط ودمياط، ولا سيما في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم كله.



وكانت محط إعجاب وأشادة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خاصة وأن مستشفيات جامعة الأزهر الخمس سجلت العام الماضي تردد مليون مريض عليها وإجراء 100 ألف عملية جراحية، تحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأضاف صديق أن المولى -عز وجل- قال في كتابة العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [سورة الحجرات:13] لافتًا إلى تحقيق ذلك من خلال رجال الجيش الأبيض في كليات الطب بجامعة الأزهر، والذين بنوا جسورًا من التعاون بينهم وبين سائر زملائهم من الجيش الأبيض في كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة ولا سيما جامعة أسيوط.



وأشار صديق إلى أن مصرنا الحبيبة لها مكانة كبيرة في القرآن الكريم، فقد ذكرت صراحة في أكثر من مرة وذكرت سورة باسم الطور وهو الجبل الذي تجلى عليه رب العزة على سيدنا موسي -عليه السلام- وفي ختام كلمته دعا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قائد مسيرة التنمية إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، داعيًا للمؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة.