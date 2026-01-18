قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%

كشفت عبير عصام، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن وجود حالة من الفوضى في تقدير عمولات السماسرة العقاريين في السوق المصري، مشيرة إلى أن بعض الدخلاء على المهنة يفرضون عمولات تصل إلى 10%، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أطراف العملية العقارية، ويؤثر سلباً على استقرار السوق.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن مهنة السمسرة العقارية كانت تعاني لسنوات من غياب الرقابة التنظيمية؛ مما سمح بظهور ممارسات غير مهنية. 

وقالت: "فوجئنا بوجود سماسرة يطالبون بعمولات مبالغ فيها تصل إلى 10%"، مؤكدة أن العمولات المتعارف عليها عالمياً وفي السوق المنضبط، تكون أقل من ذلك بكثير، وبنسب محددة، تضمن حق السمسار، ولا ترهق المشتري أو البائع.

تنظيم المهنة وحماية المواطن

وشددت عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري على أن التوجه الحالي لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين يهدف إلى تحويل "السمسرة" من ممارسة عشوائية إلى مهنة رسمية تتطلب ترخيصاً وسجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية. 

وأضافت أن هذا التنظيم سيتيح للمواطن التعامل مع وسيط معتمد، يمكن محاسبته قانونيا؛ في حال وقوع أي تجاوزات، كما يحمي حقوق السماسرة المهنيين الملتزمين بالقواعد.

وأشارت "عصام"، إلى أن شعبة الاستثمار العقاري تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع أطر واضحة تضمن شفافية التعاملات، مؤكدة أن تقنين أوضاع السماسرة؛ جزء لا يتجزأ من خطة الدولة لتطوير القطاع العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.

الاستثمار عبير عصام التجارية السماسرة

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

