مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع

أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني، أن مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع، مضيفا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية ونعول كثيرا على مصر في دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن هناك خروقات إسرائيلية مستمرة، متابعا أن أسماء أعضاء مجلس السلام من تكنوقراط وذوي الخبرة.

وتابع الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني، أنه يجب يعمل أعضاء اللجنة من أجل استعادة الخدمات وكل شخصية في مجالها بالطبع، لافتا إلى أنها أشبه بحكومة تيسير أعمال.