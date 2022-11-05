فرج عامر: عدم اختيار كريم طارق في المنتخب علامة استفهام كبيرة

نشر فرج عامر تويتة جديدة بخصوص كريم طارق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر : عدم اختيار كريم طارق في المنتخب القومي لكرة القدم علامة استفهام كبيرة ، يضاف إليها اختيار بعض العناصر الغير مؤهلة للعب باسم مصر يضيف غيوم علي فكر وأسلوب المدير الفني للمنتخب القومي البرتغالي ڤيتوريا.

يذكر أن قال كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش، إنه انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم، رغم العروض الأخرى التي وصلته، إلا أنه فضل الطلائع عليها.

وأضاف كريم طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يأمل في عودة الجونة من جديد إلى الدوري الممتاز، خاصة وأنه سيعود إليه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته.

وأشار إلى أنه انتقل إلى طلائع الجيش رفقة زميله بالفريق السابق خالد قمر، في ظل رغبة النادي بالظهور بشكل مميز للغاية الموسم الجديد، خاصة وأنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع.

وشدد أن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش، نقل لهم رغبة الإدارة في تحقيق الانتصارات بالموسم المقبل، مؤكدًا أنه هدفه أن يظهر بشكل رائع على المستوى الشخصي، من أجل العودة للانضمام إلى منتخب مصر.