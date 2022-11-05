نجم الأهلي السابق عن فيريرا: "بقى بيتكلم كتير".. فيديو

انتقد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بسبب كثرة تصريحاته.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيرسي تاو لاعب مميز لكن إصاباته كتير".

مشكلة الزمالك..



أضاف: "مشكلة الزمالك في مديره الفني الحالي، فيريرا قبل كدة مكنتش بتسمع صوته كان قافل على الفرقة دلوقتي تصريحاته بقت كتير".



وختم حديثه قائلا: "مارسيل كولر احترم الزمالك ومتكلمش كتير عشان كدة التفوق كان في أرض الملعب للنادي الأهلي عكس فيريرا اللي اتكلم قبل ماتش السوبر كتير عن أفضلية الزمالك".