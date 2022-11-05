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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق عن فيريرا: "بقى بيتكلم كتير".. فيديو

صدى البلد

انتقد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بسبب كثرة تصريحاته.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيرسي تاو لاعب مميز لكن إصاباته كتير". 

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أضاف: "مشكلة الزمالك في مديره الفني الحالي، فيريرا قبل كدة مكنتش بتسمع صوته كان قافل على الفرقة دلوقتي تصريحاته بقت كتير". 


وختم حديثه قائلا: "مارسيل كولر احترم الزمالك ومتكلمش كتير عشان كدة التفوق كان في أرض الملعب للنادي الأهلي عكس فيريرا اللي اتكلم قبل ماتش السوبر كتير عن أفضلية الزمالك".

 

 

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