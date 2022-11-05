اقتصادية النواب: مؤتمر المناخ سيحقق مكاسب اقتصادية وسياحية كبيرة لمصر

وجه الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير محلياً وعربياً وافريقياً ودولياً بكل ما يتعلق بشأن قمة المناخ العالمية التى ستنعقد على أرض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية غداً مؤكداً أن انعقاد هذه القمة العالمية وفى هذا التوقيت تحديداً يكتسب أهمية كبرى فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة وعلى الدول النامية بصفة خاصة



ووجه " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع مؤسساتها ولشباب مصر الواعد على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى على تنظيم هذه القمة بمستوى رفيع المستوى يليق بمكانة مصر المرموقة اقليمياً وعربياً وعالمياً لاستقبال قمة المناخ الدولية التي تعقد بأرض بمصر للمرة الأولي معرباً عن ثقته التامة فى ان هذه القمة سوف تحقق جميع اهدافها وسوف يصدر عنها وثيقة متكاملة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ فى ظل تفاقم الأزمات المناخية على مستوى العالم وايضا فى ضوء العديد من الاشكاليات والمتغيرات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.



واشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص العديد من قادة ورؤساء وحكومات والمؤسسات الاقليمية والدولية على الحضور والمشاركة فى هذه القمة العالمية مؤكداً أن هذه القمة سوف تحقق لمصر العديد من المكاسب فى مقدمتها الترويج لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية لمصر والترويج للسياحة المصرية عالمياُ حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.