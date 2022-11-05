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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لإعادة تشغيل بطاقة التموين الخاصة به

صدى البلد

أرسل القارئ باسم فوزي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وقت بطاقة التموين الخاصة به.

وقال في شكواه أنا موظف بأحد الشركات الخاصة ودخلى محدود وأسرتي تتكون من أربعة أفراد وأصرف تموين لفردين فقط واستحق الدعم من الدولةواننى كنت أصرف ببطاقة التموين حتى الشهر السابق(اكتوبر 2022) وعند الاستخدام فى شهر(نوفمبر2022)  تم وقف البطاقه التموينية بدون سبب وتم الدخول على مصر الرقمية لمتابعة المشكلة لا يوجد بيانات لهذا الرقم  على قاعدة البيانات.

وأضاف، تم الحذف علما بأنني توجهت لمكتب تموين شبرا قاموا بالرد أن تم  إلغاء البطاقة دون سبب وقاموا بتوجيهي الي مكتب التموين الرئيسي بوزارة التموين هل يقوم أحد بمساعدتي أرجو من السادة المسئولين بمساعدتي  علما باني ليس لدى اى ملك حتى الشقه ايجار التى اسكن فيها أنا واسراتى وانا مواطن مصري استحق الدعم للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01273225998. 

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