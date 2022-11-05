غلق جزئي لشارع الهرم في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو انفاق الخط الرابع المار بشارع الاهرام والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة) .



ستقوم الشركة المنفذة بإستلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية ( المرحلة الثانية ) تحديدا بداية من ما بعد تقاطع شارع الأهرام مع شارع مصطفي كامل بمسافة (٦٠متر ) وحتي ماقبل منطقة محلات شعبان بمسافة ما يقرب من ( ٤٠ متر ) بشارع الأهرام ويبلغ طول أعمال موقع المحطة ما يقرب من ( ٥٠٠ متر ) في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.



وتشير محافظة الجيزة بأن الامر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الاهرام في المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق الطالبية بالكامل وذلك ابتداء من صباح اليوم وحتى إنتهاء فترة الأعمال .



كما ستقوم محافظة الجيزة بتسليم الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق مدكور (المرحلة الثانية) تحديدأ بداية من أمام كازينو ومطعم الليل وحتي تقاطع شارع الأهرام مع شارع ابن بطوطة بطول ما يقرب من(٥٠٠ متر ) في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية .



وأوضحت محافظة الجيزة بأن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الاهرام في المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق مدكور بالكامل وذلك ابتداء من اليوم وحتى إنتهاء فترة الأعمال .



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بالتنسيق مع الشركات المنفذة وتذليل كافه العقبات وتحسين الحركة المرورية .



وأشار الى أن محافظة الجيزة قامت برفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع اعمال المحطات المشار اليهما من حيث (الطبقة الاسفلتية - ازالة ارصفة وتوسعة الطريق - اعمدة انارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الاهرام بمحيط مواقع الأعمال يتراوح من (۷ متر إلى ١٠ متر) وذلك للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الاعمال .



كما تنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم ، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .