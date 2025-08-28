قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

آية التيجي

تُعرف بذور الشيا بأنها من أغنى البذور الطبيعية بالعناصر الغذائية، وقد ارتبطت بفوائد صحية عديدة مثل تعزيز صحة القلب، خفض الكوليسترول، ضبط مستويات السكر في الدم، ودعم صحة الأمعاء.

ولكن على الرغم من فوائدها المذهلة، حذّر خبراء الصحة من خطورة تناول بذور الشيا بالتزامن مع بعض الأدوية، خصوصًا أدوية الضغط والسكري والكوليسترول، إذ قد تُسبب تفاعلات غير مرغوبة تؤثر على فعالية العلاج أو تزيد من آثاره الجانبية، وفقًا لموقع تايمز ناو.

بذور الشيا تحتوي على مكونات طبيعية تعمل بآليات مشابهة لبعض الأدوية الطبية، وهو ما قد يؤدي إلى تداخل في التأثيرات العلاجية، وبالتالي زيادة الخطر الصحي على المريض.

ـ أدوية ضغط الدم:

تعمل بذور الشيا على خفض ضغط الدم من خلال تعزيز توازن المعادن وتحسين وظائف القلب، كما أن أحد بروتيناتها يثبط "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين" (ACE)، وهو نفس الإنزيم الذي تستهدفه بعض أدوية الضغط.
لكن عند تناول بذور الشيا مع هذه الأدوية، قد تقل فعالية العلاج، مما يجعل التحكم في الضغط أكثر صعوبة.

ـ أدوية السكري:

بذور الشيا تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، إلا أن تناولها مع أدوية السكري قد يؤدي إلى انخفاض مفرط في سكر الدم.
ومن أبرز أعراض هبوط السكر: الدوخة، ضعف الطاقة، التعرق، الإغماء، والشعور بالبرد.

ـ أدوية الكوليسترول:

رغم أن بذور الشيا تقلل الدهون الضارة والكوليسترول، إلا أن تناولها بكثرة مع أدوية الكوليسترول قد يُضاعف التأثير، ما يسبب مشاكل صحية خطيرة. لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل الدمج بينهما.

ـ المكملات الغذائية:

تحتوي بذور الشيا على كميات عالية من المعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم.
لكن تناولها مع مكملات غذائية غنية بنفس المعادن قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياتها في الدم، مما يسبب أعراضًا مثل التعب، آلام العضلات، أو التشنجات.

ـ الملينات:

نظرًا لاحتواء بذور الشيا على الألياف، فهي تُساعد على علاج الإمساك. لكن تناولها مع الملينات الدوائية قد يؤدي إلى إسهال شديد، براز لين، انتفاخ وآلام في المعدة.

نصائح الخبراء لتناول بذور الشيا بأمان

وينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول بذور الشيا إذا كنت تستخدم أدوية الضغط أو السكري أو الكوليسترول، أو عند تناول المكملات الغذائية والملينات. والأفضل دائمًا هو استشارة الطبيب لتفادي أي تفاعلات ضارة.

