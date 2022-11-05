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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس يفقد طوارئ الباطنة بشكل مفاجئ ويترأس إجتماعاً بحضور رؤساء أقسام المستشفى العام

صدى البلد

 تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس قسم طوارئ الباطنه بمستشفى السويس العام بشكل مفاجئ منذ قليل لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية الطارئة  وتواجد الأطباء وباقي عناصر تقديم الخدمة الطبيه ومتابعة توافر المستلزمات ، كما اطمئن وكيل وزارة الصحة علي بعض الحالات الطارئة التي تصادف وجودها أثناء الجولة ، فيما وشدد «الحفناوي» علي حُسن التعامل مع المترددين .

وفي سياق متصل فقد ترأس وكيل وزارة الصحة اجتماعاً بحضور رؤساء الأقسام بمستشفى السويس العام وفريق عمل الإدارة تحت إشراف الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات وبمشاركة الدكتوره شيماء السيد مدير إدارة الرعاية الأساسية ومس ثريا حنفي مدير إدارة التمريض ، وقد بحث الاجتماع نواقص المستلزمات والأدوية و مراجعة تواجد الأطباء وأيضاً متابعة موقف صيانة الأجهزة الطبية وعدداً من السلبيات بالمستشفى وذلك لتلافيها .

وخلال الاجتماع فقد شدد الحفناوي علي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في أداء الواجب الوظيفي ومتابعة تواجد الأطباء علي مدار الساعه ، مشيراً لأن المستشفى العام هي الوحيده التي تستقبل حالات طوارئ علي مدار عامين بمعاونة مستشفيات الصدر والحميات .

كما تم بحث زيادة التخصصات بوحدات ومراكز طب الأسرة لخدمة أهالي السويس ، ومراجعة أعمال اقسام المستشفى المختلفة ولاسيما الاطفال والحضانات والكلي والمعامل والنساء والتوليد والعناية المركزه .

 

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