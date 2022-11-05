اسمِك لسه بالقلم الرصاص | ياسمين عز تهاجم فنانة بسبب سؤال ..فيديو

ردت الإعلامية ياسمين عز على إحدى الفنانات، قائلة “لما تكوني لسه مبتدئة في حياتك المهنية وبتمثلي في بداية حياتك ولسه بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص .. حاولي متخوضيش معارك مجانية ومتخلقيش لنفسك عداء بدون داعي”.

وأضافت "ياسمين عز" خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه ليس ذنبها أن الصحفي لم يجد تاريخ فني لدي إحدى الشخصيات خلال مقابلة فنية ليسألها عنه فقام بسؤالها عن الإعلامية ياسمين عز.

وتابعت أنه بدلاً من حديث تلك الفنانة عنها كانت طلبت بكل أدب واحترام أن تتحدث عن فنها وأعمالها، معلقة "انتي بنت ظريفه وحاولي تشتغلي علي نفسك اكتر وتعملي ادوار مهمة وحلوة وتصنعي تاريخ مهم يخلي الصحافة المرة الجاية تسألك عنك انتي .. مش عني انا".