أنغام تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

شاركت المطربة أنغام صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأطلت أنغام مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البيج، بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

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برنامج أنغام

وتتألق أنغام، خلال الفترة الحالية في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال إطلاق برنامج يحمل اسمها على قناة dmc، ويعرض في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستضيف خلاله عدد من نجوم الفن والغناء، فضلا عن عدد من الإعلاميين.

أحدث أعمال أنغام

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.