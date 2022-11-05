أحمد موسى : لقاء بايدن بالرئيس السيسي في قمة المناخ يستغرق 45 دقيقة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، من شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة المناخ.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن هناك أكثر من 140 أتوبيس يعمل بالطاقة النظيفة لنقل المشاركين في المؤتمر من المطار لفنادق الإقامة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر دولة آمنة مستقرة وتقدم نموذج للعالم"، مضيفا:" ما نشهده في شرم الشيخ حاليا سياحة مؤتمرات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تجمع قمة المناخ ثاني أكبر تجمع دولي بعد تجمع الجمعية العامة لأعمال الأمم المتحدة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الغالبية العظمى من الـ 113 رئيس وملك المشاركين في قمة المناخ طالبين لقاءات مع الرئيس السيسي، ولقاء الرئيس الأمريكي بايدن مع الرئيس السيسي سوف يستغرق 45 دقيقة".



