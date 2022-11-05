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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : لقاء بايدن بالرئيس السيسي في قمة المناخ يستغرق 45 دقيقة

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى،  حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، من شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة المناخ.

 

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تمويل دولي.. أحمد موسى: مصر لا تصرف على تنظيم قمة المناخ

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أحمد موسى: 5000 مراسل و500 وسيلة إعلامية تغطي قمة المناخ بشرم الشيخ

 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن هناك أكثر من 140 أتوبيس يعمل بالطاقة النظيفة لنقل المشاركين في المؤتمر من المطار لفنادق الإقامة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر دولة آمنة مستقرة وتقدم نموذج للعالم"، مضيفا:" ما نشهده في شرم الشيخ حاليا سياحة مؤتمرات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تجمع قمة المناخ ثاني أكبر تجمع دولي بعد تجمع الجمعية العامة لأعمال الأمم المتحدة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الغالبية العظمى من الـ 113 رئيس وملك المشاركين في قمة المناخ  طالبين لقاءات مع الرئيس السيسي، ولقاء الرئيس الأمريكي بايدن مع الرئيس السيسي سوف يستغرق 45 دقيقة".


 

أحمد موسى الرئيس السيسي بايدن شرم الشيخ اخبار التوك شو

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