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تخفيضات كبيرة مع ترقب المصريين لـ الجمعة البيضاء | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد بهيرة
مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن ترقب العديد من المصريين موعد الجمعة البيضاء  لعام 2022 لشراء احتياجاتهم بتخفيضات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 70%.

 


وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، انتظار عدد من المواطنين موعد الجمعة البيضاء 2022 في مصر كل عام، لشراء احتياجاتهم بتخفيضات تصل لـ 70%، كما يمكن للعرائس تجهيز منازلهن من خلال عروض الجمعة البيضاء التي تعرضها أكبر مراكز التسوق في مصر، حيث تشارك العديد من المتاجر المحلية والعالمية في عروض الجمعة البيضاء.


يوافق يوم الجمعة البيضاء الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام "موعد الجمعة البيضاء" ويصادف يوم الجمعة لهذا العام تاريخ 25 /11 /2022، وهو موعد الجمعة البيضاء عند المصريين أو كما يطلق عليها الجمعة السوداء بلاك فرايدي BLACK FRIDAY، وتشمل عروض الجمعة البيضاء الأجهزة الكهربائية المختلفة، الملابس، مستحضرات التجميل وسلعا غذائية ايضا، بتخفيضات تصل إلى 70%. 

عروض الجمعة البيضاء تكون على مختلف السلع المتوفرة بالمحلات والمتاجر الإلكترونية من خلال الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

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