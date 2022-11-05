علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالوراق في محافظة الجيزة توفيت نتيجة جرعة مخدرات زائدة من الهيروين.



وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد، كواليس العثور على تلك السيدة التي بدأت ببلاغ ورد الى قسم شرطة الوراق بوجود جثة سيدة داخل شقة بالمنطقة، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح البلاغ لبيان ملابسات وفاة السيدة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وشرحت المعاينة الأولية العثور على جثمان السيدة داخل شقتها بدون أي مؤثرات على الأبواب والنوافذ، وبسؤال أهل السيدة تبين أنها أدمنت تعاطي المواد المخدرة "الهيروين".

وأكدت التحريات الأولية أن السيدة توفيت نتيجة جرعة مخدرات زائدة من مخدر الهيروين، كما تبين أنها اعتادت العودة إلى المنزل في ساعات متأخرة وذلك بسبب علاقتها ببعض اصدقه السوء.

وتبين من التحريات الأمنية ايضا ان السيدة كانت متعددة العلاقات الجنسية مع العديد الرجال وحاولت أسرتها إعادتها عن ذلك الطريق وعلاجها من الإدمان إلا أن محاولتهم لم تنجح حتى لقيت مصرعها نتيجة جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثمان وتبين من التقرير الطبي مفاجأة في التحليل الأولى للدماء، وكشفت التقارير عن إصابة السيدة بمرض المناعة الشهير "الإيدز" ووجود نسب مخدرات في دمائها، وتم إخطار الطب الوقائي لإتخاذ إجراءات وقائية خلال تشريح الجثمان.

وعقب الانتهاء من تشريح جثمان السيدة كشفت التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.