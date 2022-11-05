من غير لحمة أو فراخ .. طريقة عمل اللانشون

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل اللانشون فى المنزل لتساعد فى توفير ميزانية المنزل وتقديم طعام صحى .. ولكن هل تعلمى أنه يمكنك عمل اللانشون بدون لحمة أو فراخ بتكلفة بسيطة جدا.

نقدم لكم طريقة عمل اللانشون اللانشون الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز، وتكلفة اقل، وبدون لحم وبمذاق لا يقاوم.

مقادير اللانشون بدون لحمة:

6 بيضات

5 مكعب جبنة كريمة أو مثلثات

4 مكعب مرقة لحمة

لون طعام أحمر

بابريكا

كوب زيت

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق

بودرة بصل

بودرة ثوم

يمكن إضافة شرائح زيتون

طريقة عمل اللانشون بدون لحمة

طريقة عمل اللانشون بدون لحمة:

* ضعي فى الخلاط الكهربي مقدار الجبنة والبيض والزيت والدقيق والمرقة واخفقيهم قليلا.

* أضيفي بودرة الثوم و بودرة البصل والبابريكا والحبهان واللون الأحمر واخفقيهم جيدا.

عجينة اللانشون



* اسكبي الخليط فى كيس حراري ولفيه رول بحيث يكون بنفس شكل اللانشون اسطوانى وطويل.

* فى وعاء مناسب اغلى الماء على النار وضعي فيه لفة اللانشون فى كيس حراري لمدة ساعة وربع على الأقل أو حتى النضج و يترك ليبرد ثم يحفظ فى الثلاجة ويقطع ويقدم عند الحاجة.