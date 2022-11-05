بسرعة الصاروخ.. صعود كبير في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب على مدار اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 حالة من الاضطراب؛ حيث شهد المعدن الأصفر صعودا كبيرا، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، الأمر الذي أدى إلى موجة ارتفاعات ضخمة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، حالة ارتفاع على مدار التعاملات، حيث بدأ اليوم بسعر عيار 24 الذي بلغ حوالى 1391 جنيها، مقارنة بسعره فى منتصف تعاملات اليوم والذى وصل لـ 1403 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب بداية تعاملات السبت 5 نوفمبر

- سجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 1217 جنيها.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1043 جنيها.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1274 جنيها.

- بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 811 جنيها

- سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 9736 جنيهًا.

صعود فى أسعار الذهب

وخلال منتصف تعاملات اليوم السبت شهدت أسعار الذهب موجة صعود كبيرة حيث سجل الذهب عيار 24 حوالى 1403 جنيهات، فيما بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالى 1228 جنيها، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 حوالى 1053 جنيهًا.

أسعار الذهب الجمعة 4 نوفمبر

وسجلت أسعار الذهب الجمعة 4 نوفمبر 2022 ارتفاعا طفيفا؛ بعد التراجع الذي سجله المعدن الأصفر خلال أول أمس، حيث سجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 1190 جنيهًا.

- سجل سعر الذهب عيار 24 حوالى 1362 جنيها.

-بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1190 جنيها.

- بلغ عيار 18 حوالى 1022 جنيهًا.

-سجل سعر الجنيه الذهب 9540 جنيها.

-بلغت أونصة الذهب سعر 1631 دولارا أمريكيا.

أسعار الذهب بالمصنعية

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالي شهدت أسعار الذهب ارتفاع غير مسبوق حيث حقق المعدن الأصفر ربحا بمقدار 30 دولار تقريبا وذلك بالتزامن مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر حيث ارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 2.50% وسجلت حوالي 1670.38 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بشكل قوي في ظل تزايد الطلب على المعدن الأصفر بفعل ضعف الدولار الأمريكي بسبب المخاوف حيال تباطؤ وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي.