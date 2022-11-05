عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسرعة الصاروخ.. صعود كبير في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب على مدار اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 حالة من الاضطراب؛ حيث شهد المعدن الأصفر صعودا كبيرا، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، الأمر الذي أدى إلى موجة ارتفاعات ضخمة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، حالة ارتفاع على مدار التعاملات، حيث بدأ اليوم بسعر عيار 24 الذي بلغ حوالى 1391 جنيها، مقارنة بسعره فى منتصف تعاملات اليوم والذى وصل لـ 1403 جنيهات للجرام.

txt

8 جنيهات زيادة أسبوعية سجلها الذهب في ختام تعاملات اليوم

txt

2.3 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال أسبوع

أسعار الذهب بداية تعاملات السبت 5 نوفمبر

- سجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 1217 جنيها.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1043 جنيها.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1274 جنيها.

- بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 811 جنيها

- سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 9736 جنيهًا.

صعود فى أسعار الذهب

وخلال منتصف تعاملات اليوم السبت شهدت أسعار الذهب موجة صعود كبيرة حيث سجل الذهب عيار 24 حوالى 1403 جنيهات، فيما بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالى 1228 جنيها، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 حوالى 1053 جنيهًا.

أسعار الذهب الجمعة 4 نوفمبر

وسجلت أسعار الذهب الجمعة 4 نوفمبر 2022 ارتفاعا طفيفا؛ بعد التراجع الذي سجله المعدن الأصفر خلال أول أمس، حيث سجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 1190 جنيهًا.

- سجل سعر الذهب عيار 24 حوالى 1362 جنيها.

-بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1190 جنيها.

- بلغ عيار 18 حوالى 1022 جنيهًا.

-سجل سعر الجنيه الذهب  9540 جنيها.

-بلغت أونصة الذهب سعر 1631 دولارا أمريكيا.

أسعار الذهب بالمصنعية

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

txt

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم السبت على جميع الأعيرة| فيديو

txt

يواصل الصعود ..أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5-11-2022

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالي شهدت أسعار الذهب ارتفاع غير مسبوق حيث حقق المعدن الأصفر ربحا بمقدار 30 دولار تقريبا وذلك بالتزامن مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر حيث ارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 2.50% وسجلت حوالي 1670.38 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بشكل قوي في ظل تزايد الطلب على المعدن الأصفر بفعل ضعف الدولار الأمريكي بسبب المخاوف حيال تباطؤ وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي.

اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر أسعار الذهب الجمعة 4 نوفمبر أسعار الذهب عالميا اسعار الذهب بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح يتصدر استفتاء جلوب سوكر لجائزة أفضل لاعب بالعالم

موضوعات متعلقة

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

أخبار العالم|ارتفاع حاد في أسعار الذهب العالمية.. وكارثة كبيرة تضرب تويتر بعد تسريح الموظفين

ترشيحاتنا

يتصل بعملاء البنوك للنصب عليهم|موظف مزيف يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

كامل الوزير: محطة سكك حديد بشتيل ستكون الأكبر في مصر

وزير النقل : محطة بشتيل تبادلية بـ10 خطوط سكة حديد | فيديو

مدير عام جوجل مصر: نستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بمحركاتنا عام 2030

بسرعة الصاروخ.. صعود كبير في أسعار الذهب

نبص على الحاجة الكويسة.. وزير الرياضة : ننظم رحلات شبابية لزيارة شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة أو فراخ .. طريقة عمل اللانشون

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

ماذا يحدث لجسمك عند تدليكه بـ زيت اليانسون؟.. النتيجة ستدهشك

سعر خيالي .. مزاد على دلة قهوة نادرة في الرياض | شاهد

فيديو

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

تخفيضات كبيرة مع ترقب المصريين لـ الجمعة البيضاء | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ