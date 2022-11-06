كورة الشوارع .. مدرب المحلة : الدوري المصري ممتلئ باللاعبين الموهوبين

أكد بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة أن الدوري المصري ممتلئ باللاعبين الموهوبين.

قال بابا فاسيليو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل شئ كان عظيما من البداية حيث بدأنا بمباريات ودية وشاهد اللاعبون أن الأشياء التي نتدرب عليها حدثت في المباراة وخطوة خطوة يبدأ الإصلاح"

أضاف: "في الدوري المصري وأحيانا تكون المباراة عبارة عن مهاجمين أمام مدافعين ولا وجود لخط الوسط ولكننا سيطرنا على ذلك"



وواصل:" الدوري المصري به لاعبين مميزين وموهوبين ربما اكتسبوا الموهبة من الشارع"

وختم حديثه قائلا:"كان الأمر مضحكا في يوم ما عندما كنا نتدرب على الكرات الطولية بسبب سوء الأرضية واللاعبين أرادوا التمرير هذا شئ عظيم ومعناه أن اللاعبين يؤمنون بأساليبك"

