نهارا على القاهرة الكبرى | الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس ..فيديو

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا، عن حالة الطقسيوم الأحد الموافق 6-11-2022.، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرز التقرير المصور، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ليوم الأحد الموافق 6-11-2022.

وخلال التقرير، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد الموافق 6-11-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 26 والصغرى 17، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22، والغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20، والأقصر درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16، وأسوان درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأشارت إلى إن البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة على جميع الأنحاء بسبب التأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط الأمطار من جميع أنحاء الجمهورية.



وأضافت أنه من المتوقع حدوث تغييرات فى منظومة التوزيعات الضغطية بداية من الاثنين القادم نتيجة التأثر بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا، تنخفض خلالها العظمى إلى 25 درجة مئوية وفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، خاصة أن فصل الخريف معروف بتقلباته السريعة.