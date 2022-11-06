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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: ترخيص المحال التجارية سوف يوفر خدمة أفضل للمواطنين .. فيديو

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

قال النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ومقدم قانون المحال العامة، إن الأشخاص الذين يعملون برخصة يقدمون أفضل الخدمات للمواطنين، وهذا الأمر الذي تعمل الحكومة من أجله طيلة الوقت.

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حملة للتفتيش على تراخيص المحال التجارية من إدارة الإنتاج بسفاجا

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عد تنازلى لتطبيق قانون المحال العامة..رسوم تراخيص المحال لنبدأ بـ 1000جنيه

وأضاف "محمد عطية الفيومي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن هيئة سلامة الغذاء لها مندوب داخل لجنة التراخيص وهذه اللجنة سوف تكون مكونة من ٦ أشخاص.

وتابع محمد عطية الفيومي أن الـ ٦ أشخاص داخل هذه اللجنة يمثلوا جميع الجهات المختصة بالترخيص وهم الذين يقومون بعمل معاينة علي المحال التجارية التي تريد الترخيص.

https://fb.watch/gCIzqC8Km6/

مجلس النواب المحال التجارية عضو مجلس النواب سلامة الغذاء قانون المحال العامة تراخيص المحال التجارية

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