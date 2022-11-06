برلماني: ترخيص المحال التجارية سوف يوفر خدمة أفضل للمواطنين .. فيديو

قال النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ومقدم قانون المحال العامة، إن الأشخاص الذين يعملون برخصة يقدمون أفضل الخدمات للمواطنين، وهذا الأمر الذي تعمل الحكومة من أجله طيلة الوقت.

وأضاف "محمد عطية الفيومي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن هيئة سلامة الغذاء لها مندوب داخل لجنة التراخيص وهذه اللجنة سوف تكون مكونة من ٦ أشخاص.

وتابع محمد عطية الفيومي أن الـ ٦ أشخاص داخل هذه اللجنة يمثلوا جميع الجهات المختصة بالترخيص وهم الذين يقومون بعمل معاينة علي المحال التجارية التي تريد الترخيص.

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