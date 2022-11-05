عد تنازلى لتطبيق قانون المحال العامة..رسوم تراخيص المحال لنبدأ بـ 1000جنيه

بدا العد التنازلى لـ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019 ، حيث تنظم وزارة التنمية المحلية ،الاسبوع الجارى دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة ، و ذلك ضمن فعاليات الأسبوع التدريبي رقم 13 من الخطة التدريبية للمحليات ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

واعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ان التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة رقم 13 لسنة 2019 ، سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال على المواطنين .

تقنين اوضاع المحال غير المرخصة

ودعا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم من خلال قانون المحال العامة بعد تطبيقة قريبا، والمبادرة بدمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة ، الامر الذى سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ، و توفير بيانات كاملة حول المحال العامة .

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

دورة تدريبية لادارة التراخيص بالمحافظات



ويتناول البرنامج التدريبى الخاص بالعاملين بادارات الترخيص بالمحافظات بالاضافة الى ورشة عمل للتدريب العملى،على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة و نطاق تطبيق قانون المحال العامة، و القرارات المنفذة للقانون و التى تتناول تصنيفات الأنشطة و المستندات المطلوبة و غيرها من القرارات ، و التيسيرات التى يقدمها القانون و اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و استراتيجية الأمانة الفنية للجنة و اختصاصاتها ، و تشكيل المركز المختص بالتراخيص .

بالاضافة الى و الإشتراطات العامة و الخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء ، و الإشتراطات العامة و الخاصة لوزارتى البيئة و القوى العاملة، و دورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص ، و رؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص فى منظومة إصدار التراخيص .

كما تتناول الدورة التدريبية للعاملين بادارات التراخيص بالمحافظات على التدريب على نظام الترخيص بالاخطار و إجراءات الترخيص ، و الأحكام القضائية و العقوبات و الضبطية القضائية .

اصدار تراخيص للمحال العامة



وينص قانون المحال العامة على استخراج تراخيص المحال العامة عن طريق تقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

واذا تم قبول طلب الترخيص مبدئيا فيقوم المركز المختص بإخطار مقدم الطلب بقبول طلبة مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، وينص قانون المحال العامة انه في هذة الحالة يكلف طالب الترخيص دفع رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ترخيص المحال العامة خلال 30 يوما



وخلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار واذا استوفى طلب الترخيص اشتراطات قانون المحال العامة يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويقوم المركز المختص بمنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك.

قانون المحال العامة

اذا لم يستكمل طلب الترخيص لاشتراطات قانون المحال العامة



و اذا لم يستكمل طلب الترخيص لاشتراطات قانون المحال العامة ، قيجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها 30 يوما .

كما يحق لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد 1000 جنيه رسوم المعاية للترخيص.

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تعديل نشاط المحل في قانون المحال العامة



واكد قانون المحال العامة انه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.



رسوم اصدار ترخيص المحال العامة



قدر قانون المحال العامة رسوم اصدار تراخيص المحال بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

