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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تكشف عن الإصدار الجديد من CX-5 موديل 2023 .. صور

صدى البلد

تعتبر سيارة الكروس أوفر الرياضية مازدا CX-5 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية وأكثرها مبيعاً في العالم، وخاصة في أستراليا ومنطقة الخليج العربي، وابتداءً من عام 2023 ، ستتلقى عددًا من التحديثات القوية أبرزها وسائل الترفيه والتكنولوجيا وأنظمة مساعدة السائق.

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مازدا CX-5 موديل 2023

سيتم تزويد مازدا CX-5 بأحدث نظام Mazda Connect Infotainment وشاشة 10.25 بوصة، والذي يقال إنه أكثر سهولة مع تقديم معالجة أسرع وجودة صوت وصورة محسّنة، وسيشمل جميع الإصدارات باستثناء Maxx للمبتدئين، وسيتم تزويد جميع الإصدارات بنظام ملاحة الجيل السابع المحدث.

مازدا CX-5 موديل 2023

قامت مازدا بتجهيز CX-5 موديل 2023 بمنفذي USB-C جديدين في الكونسول الوسطي، وستتم أيضًا إضافة Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكي إلى طرازات Maxx Sport وما فوق، وسيتم دمج وظيفة نافذة عن بُعد في مفتاح التشغيل وتقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بطلاء مطور حديثًا يُطلق عليه اسم Rhodium White والذي ظهر لأول مرة في CX-60.

مازدا CX-5 موديل 2023

يأتي إصدار الفئة الأولى Maxx الأقل سعراً في قاعدة مجموعة مازدا CX-5 موديل 2023 ، وهو مزودة بمحرك بنزين قياسي سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي، ودفع أمامي، وسيبلغ سعره (22,466 دولارا أمريكيا). 

مازدا CX-5 موديل 2023

تزداد الأسعار مع طرازات Maxx Sport و Touring و Touring Active و GT SP و Akera ، لتصل إلى 34521 دولار.

الكروس اوفر مازدا CX-5 mazda الرياضية مازدا CX-5 موديل 2023

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