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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاكيس جونياس: الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري

احمد الشناوي
احمد الشناوي

يرى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز أن أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه هو أفضل حارس مرمى في الدوري المصري.

قال تاكيس جونياس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عندما نكون متقدمين في نتيجة المباراة أرى أنه من الخطأ أن أتخلى عن الاستحواذ وترك الكرة للمنافس، فإذا كان بإمكاني الاحتفاظ بالكرة سوف أفعل ذلك، لكن في الثلث الأخير للمنافس وليس في منتصف ملعبنا" .


وأضاف: "هذه هي أفضل طريقة حتى وإن كنت تريد أن تدافع، امتلاكك للكرة فالفريق الأخر لا يمكنه فعل أي شئ بدون الكرة، وواحدة من أكثر المشاكل الرئيسية التي وقعنا فيها أمام المصري كانت الضغط العكسي" 


وختم: "في رأيي الشناوي هو أفضل حارس مرمى في الدوري وهو من أنقذ المباراة واستطعنا الحصول على نقطة بسببه، لكن علينا العمل كثيرا، نحن ننافس على 4 بطولات، وكل اللاعبين سشاركون ليس لدينا مشكلة في ذلك"

جونياس بيراميدز الشناوي الدوري المصري تاكيس جونياس

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