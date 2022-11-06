ذعر أمريكي بعد إعلان إيران اختبار صاروخ قائم ..تفاصيل

علقت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، على تطوير إيران المتواصل للصواريخ، ردا على اختبار طهران صاروخ "قائم 100"، القادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.

وفي بيان لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من تطوير إيران المتواصل للصواريخ، باعتباره أمرا يثير "قلقا كبيرا" بشأن انتشار الأسلحة.

وقال المتحدث الأمريكي إن "مثل هذه الأعمال غير مفيدة وتزعزع الاستقرار"، وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن استمرار إيران في تطوير مركبات الإطلاق الفضائية (SLV) ، والتي تشكل مصدر قلق كبير من انتشار الأسلحة".

وشدد على أن "هذه الصواريخ الفضائية تتضمن تقنيات متطابقة تقريبا وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الأنظمة بعيدة المدى."

وتابع أن إطلاق الصواريخ الباليستية "يتحدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن "تواصل استخدام مجموعة متنوعة من أدوات عدم الانتشار، بما في ذلك العقوبات، لمواجهة التقدم المستمر في برنامج الصواريخ الباليستية لإيران وقدرتها على نقل الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة لجهات أخرى".

وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت أمس السبت عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب.