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رئيس التحرير
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توك شو

محمود محي الدين: نوفر خريطة واضحة وقاعدة بيانات للمشروعات الخضراء بالمحافظات| فيديو

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين

قال الدكتور محمود محي الدين ، رائد الرئاسة المصرية لـ  قمة المناخ   ، إن مسائلة تمويل ملف تغير المناخ معضلة كبيرة ، موضحا أنه التعهد السابق في عام 2009 بتمويل 100 مليار دولار للدول النامية لم يكن واضحا ، ولم يتم التحدث حول إن كانت ستكون في شكل استثمارات أو منح أو قروض .

وتابع الدكتور محمود محي الدين ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن مصر تحاول من خلال " كوب 27 " الأخذ في الاعتبار الأخطاء السابقة في القمم السابقة ، مشيرا إلى أهمية توفير تقرير لكافة أشكال التمويل ومصادره ، ولابد أن يكون هناك تحديدات واضحة لنوع التمويل من الدول المتقدمة.


واسترسل " محي الدين " ، أنه لابد وأن يكون ملف التمويل مستمرا ، ومنضبطا ، منوها أهمية تشجيع التمويل طويل الأجل .


وكشف " محي الدين " سياسة الدولة المصرية للتعامل مع التمويل داخل المحافظات ، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات سوف تعرض مزاياها لإمكانية تمويل إضافي لها ، أو تطوير بعض المشروعات الأخرى ، متابعا :" مش هنعمل مؤتمر وخلاص وهيكون عندنا تجرية نستفيد منها على فترة طويلة .. وجهزنا قاعدة البيانات وخريطة المشروعات الخضراء بالمحافظات" . 

 

قمة المناخ توك شو الدكتور محمود محي الدين رائد الرئاسة المصرية برنامج صباح الخير يا مصر تمويل ملف تغير المناخ

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