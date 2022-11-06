بريطانيا تحدد عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

أعلنت بريطانيا، اليوم، الأحد، أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، بعد 8 أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن يوم العطلة سيكون في الثامن من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سينظم في دير ويستمنستر.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله: "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا"، معربا عن أمله في أن يكرم الشعب "تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".

وكانت بريطانيا شهدت يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في الثاني من يونيو 1953، وكذلك يوم دفنها في 19 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يقام حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو من عام 2023 في كاتدرائية وستمنستر بلندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم، حيث يرغب الملك أن يكون الاحتفال بسيطًا.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

ومن المقرر أن يترأس الاحتفال الديني وفقًا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

ويتوقع أن يحافظ الاحتفال، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع ادخال عناصر حديثة.

ويقام هذا الحدث تقليديًا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش، كما تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال، حيث سيتم الحفل بعد 8 أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية.