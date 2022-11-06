عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تحدد عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز
الملك تشارلز

أعلنت بريطانيا، اليوم، الأحد، أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، بعد 8 أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن يوم العطلة سيكون في الثامن من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سينظم في دير ويستمنستر.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله: "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا"، معربا عن أمله في أن يكرم الشعب "تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".

وكانت بريطانيا شهدت يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في الثاني من يونيو 1953، وكذلك يوم دفنها في 19 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يقام حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو من عام 2023 في كاتدرائية وستمنستر بلندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم، حيث يرغب الملك أن يكون الاحتفال بسيطًا.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

ومن المقرر أن يترأس الاحتفال الديني وفقًا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

ويتوقع أن يحافظ الاحتفال، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع ادخال عناصر حديثة.

ويقام هذا الحدث تقليديًا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش، كما تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال، حيث سيتم الحفل بعد 8 أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

قصر باكنجهام بريطانيا المملكة المتحدة عطلة رسمي الملك تشارلز الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

حسام البدري يقود وفاق سطيف لفوز كبير في الدوري الجزائري

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 6-11-2022

ترشيحاتنا

بعد حيازة الماريجوانا.. وفاة فنان أمريكي شهير فى ظروف غامضة

هل تصل الكرتونة لـ 50 جنيها.. أسعار البيض تتراجع بالأسواق|تفاصيل

قمة المناخ .. مصر محط أنظار العالم| تعرف على أولى فعاليات الحدث الأبرز

بدء توافد المشاركين في قمة المناخ Cop27 استعدادا لانطلاق الجلسات.. صور

كيلو البط بـ 26 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم بمنافذ الزراعة والأسواق

محمود محي الدين: نوفر خريطة واضحة وقاعدة بيانات للمشروعات الخضراء بالمحافظات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الإفراط في تناول فيتامين سي يدمر أهم الأعضاء

بحجم مخيف.. اكتشاف أقرب ثقب أسود إلى الأرض

بنطلون لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

فيديو

بسبب فيديو على التيك توك.. فتاة تنهى حياة شقيقها في المحلة الكبرى

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ